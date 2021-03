Facundo Moyano y su mirada particular sobre el coronavirus

El diputado del Frente de Todos Facundo Moyano afirmó que no se dio la vacuna contra el coronavirus y que no tiene previsto inocularse “por más que me toque”. “Me parece que es una cosa muy psicosomática y muy rara”, dijo sobre la covid-19. Después de la polémica que generó su comentario, el legislador aclaró que "fue una respuesta sobre mi situación personal" y que está "a favor de la política sanitaria que se está aplicando".

En una entrevista radial, Moyano fue consultado acerca de si se había vacunado contra la covid-19. “No, ni tampoco me voy a vacunar. Por más que me toque no me voy a vacunar”, sostuvo el diputado y agregó que no está dispuesto a inocularse “ni con la Sputnik ni con ninguna” de las vacunas.



Moyano explicó que tiene “una cuestión personal de la credibilidad (del virus) y un análisis profundo de la pandemia en general” y que “no me convence”. “Tuve dos veces coronavirus sin ningún síntoma, me parece que es una cosa muy psicosomática y muy rara y una cuestión de geopolítica también”, dijo en diálogo con Radio Urbana.

Frente a la repercusión que tuvieron sus declaraciones, Moyano utilizó su cuenta de Twitter para hacer una aclaración y precisar su planteo. “Fue una respuesta sobre mi situación personal y porque ya tuve Covid. Pero por supuesto estoy a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando”, escribió.