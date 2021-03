Lanzan una diplomatura para pensar la Argentina de los últimos dos siglos 

El Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) dictará desde mayo la diplomatura de estudios avanzados “La Argentina en perspectiva. Historia, debates y procesos”, que transitará por los acontecimientos y las ideas que transformaron al país en los últimos doscientos años.

La diplomatura, que finalizará en noviembre, tendrá una modalidad a distancia y se dictará los jueves, de 18 a 22. La coordinación estará a cargo de la historiadora Laura Caruso (UNSAM-CONICET) y contará con una comisión asesora integrada por Viviana Barry y Rodrigo González Tizón.

El primer módulo se extenderá entre mayo y julio y abordará dos ejes: “Temas de Historia Política, Social y Cultural del Siglo XIX”, a cargo de Cristiana Schettini y Cecilia Allemandi, y docentes invitadxs; y “La Argentina contemporánea desde la cultura de masas”, que llevarán adelante Barry y Ana Sánchez Troillet.

El segundo, de septiembre a noviembre, profundizará en “Temas de Historia Política, Social y Cultural del Siglo XX” y será dictado por Caruso y docentes invitadxs; y finalizará con “Historia de la conflictividad social en la Argentina”, a cargo de Martín Albornoz y Hernán Confino.

El jueves 18 de marzo, a las 18, habrá una charla informativa virtual para dar detalles sobre la cursada.

En declaraciones al Suplemento Universidad, Caruso explicó que la idea de crear la diplomatura “surgió al percibir un interés visible de un público amplio por la historia y lo que esta nos dice de nuestra actualidad y su recorrido”.

“Diversos temas y acontecimientos de la historia argentina retornan hoy al debate público con fuerza, muchas veces reiterando miradas que han sido actualizadas y profundizadas por las y los historiadorxs. La diplomatura busca así acercar, de una manera amena y a la vez profunda, estas producciones académicas sobre procesos claves, con una mirada problematizadora y reflexiva de nuestra historia”, analizó.

La participación política de los sectores populares, la experiencia indígena, las pestes y las epidemias, la vida rural, su sociabilidad y conflictividad, y la construcción de una “nación blanca” en el siglo XIX son ejes que forman parte del primer módulo. El surgimiento de los primeros fenómenos populares y del espectáculo de masas, entre estrellas del cine y del deporte, serán estudiados en el curso sobre cultura de masas. Allí también se tratarán otras dimensiones: el turismo masivo durante los gobiernos peronistas de mediados del siglo XX; la puesta en escena de las mujeres en la televisión y las revistas; la tríada televisión-deporte-política para pensar la política de medios y el Mundial de 1978; el rock nacional en el retorno de la democracia; el destape y la sexualidad en el cine en aquella transición, y también en la pantalla grande; y las formas de mostrar la fragmentación social y económica en los años noventa, con particulares visiones del conurbano y la nueva pobreza.

“Pensamos así en un público amplio: profesionales, trabajadorxs estatales, docentes o militantes sindicales, sociales, etc., con interés y necesidad de ampliar sus conocimientos sobre historia argentina, sus debates e interpretaciones más novedosos, y que no necesariamente quieren o pueden realizar el trabajo de investigación que requieren otros posgrados, como una maestría, por ejemplo. Por esto mismo no es requisito tener título de grado para inscribirse”, subrayó Caruso.