Del operador argentino de Rainbow Six Siege a los feats de C. Tangana

#CualquieraPuedeGooglear Clic en pantalla: la historia psicodélica y violenta de un chabón que abandona una secta religiosa y sale a buscar trabajo es el nudo de la película colombiana Los conductos, que debuta el 11/3 en la plataforma Mubi. Clic en concurso: si hacés música, hasta el 25/3 podés aplicar a los programas de financiamiento Impulso Cultural, del Gobierno de la Ciudad, que otorgarán subsidios a bandas, solistas y clubes musicales.

#AduanaParalela C. Tangana sacudió El madrileño, un disco largo y ancho, lleno de feats diversos (Omar Apollo, La Húngara, Drexler, Andrés Calamaro), música tradicional española y gitana, y moderno pop urbano. Y también aportaron a las bateas de novedades hispanohablantes la cantante venezolana Andrekza (Cassette Lado A, su nü popero EP debut), la brasileña Dom La Nena (Tempo, su orquestal pero sutil tercer álbum de pop universal) y la compositora mexicana Pahua (Ofrenda, primer EP de la también productora y DJ Paulina Sotomayor).

#JoystickDivision Tom Clancy's Rainbow Six Siege estrenó las misiones de Crimson Heist, con Flores, el primer operador argentino en la saga, que trae entre manos su dron explosivo. También hay novedades de Legends of Runeterra (la temporada Imperios de los Ascendidos y el nuevo sistema de progresión, Maestría de Campeones), de Apex Legends (el evento de colección Teoría del caos) y de Anno 1800 (el DLC Docklands). Y mañana salen nuevas temporadas de Hyper Scape (Shadow Rising, su tercera) y de For Honor (Asunder, la primera del Año 5).

#HacelaSimple Una canción puede salvar tu playlist. Y ahí llegan las de Manuel Onis (Pangolín, tercer anticipo de su nuevo álbum, con feat de la rocker colombiana Andrea Echeverri), de los mendocinos Trílicos ([start]), de La Queen (Yo sola puedo), del cantante rocker Mauro Came (Siempre latente) y de la actriz, bailarina y música platense Juli Suanno (Utópica).



#VideosConCrema El rosa "pastela", el MD y la chala se cruzan con el perreo, las plantas de jardín y la autosuficiencia femenina en el clip de Rosa pastel, el nuevo simple con picaresca explícita de Simona. También el MC y bajista S-Rico mete megamix de cannabis, Messi, bicicletas y zapatillas deportivas en Rolinstón. Y además siguen online los nuevos videos de los fueguinos Vozenoff (Acostumbrado, grabado con dron y gomón en una isla del Canal de Beagle), y del dúo indie-pop Linxes (9 de enero, con una secuencia teatral infinita).