"Comenzó a insultarme y a desnudarse"

"Les pedimos a los taxistas que corrieran los autos para sacar el móvil de la radio y seguir trabajando, después de cubrir la protesta que hicieron contra Uber; y uno de ellos comenzó a insultarme y se desnudó. Esto pasa a pocos días de lo que fue el 8M". El relato de la periodista Georgina Belluati estremeció a quienes escuchaban LT8 --el medio donde trabaja-- ayer al mediodía. Mientras hacía la cobertura, en las afueras del Concejo Municipal, la trabajadora de prensa atinó a sacar el celular para filmarlo, delante de otros hombres que estaban allí parados. "Pienso en cualquier chica que se pueda subir a este taxi", dijo Georgina. El propio intendente Pablo Javkin criticó la "actitud absolutamente intolerable", y aseguró: "Ya está en manos de la autoridad de Movilidad, para aplicar las sanciones que correspondan". Desde el Sindicato de Prensa Rosario repudiaron la "actitud machista y violenta" contra la cronista. La Secretaría de Género municipal se puso en contacto con Georgina y las redes sociales se llenaron de rechazos.

Gustavo Beatriz, chapa 4004, formaba parte de la protesta y su taxi era uno de los estacionados en el lugar, cuando Belluati pidió que corrieran los autos que estaban en doble fila sobre 1° de Mayo para poder sacar el móvil y seguir trabajando. Beatriz, que ya estaba sin remera, la insultó y se bajó los pantalones y el calzoncillo. "Yo lo cuento, pero ¿qué pasa puertas adentro de un taxi si una chica esta sola con este hombre violento?", lamentó.

Ezequiel Escobar, coordinador de la Secretaría de Movilidad dijo que está citado para hoy y sumó: "En forma preventiva vamos a caucionar la chapa hasta que se resuelva la sanción que creemos que tiene que ser ejemplificadora"; es decir que mientras tanto "no podrá circular".

La periodista colgó el video en Twitter y los repudios fueron inmediatos. "Hace sólo tres días alzamos nuestra voz contra la violencia machista y patriarcal en todos los ámbitos, incluido el laboral. El comportamiento de este hombre que necesitó desnudarse para mostrar su machismo se encuadra en la violencia patriarcal que muchas mujeres sufrimos a diario, pero, además, la respuesta que tuvo no se condice con el respeto que merecen todas las personas", expresaron desde el SPR, y destacaron que el hecho ocurrió en el Día de Lucha contra la violencia de género en los medios de comunicación.

"Estamos expuestas a las más variadas formas de violencias en el espacio público. Vamos a solicitarle a la Secretaria de Transporte que sancione el accionar de este taxista", escribió la concejala Luz Olazagoitía. También hubo mensajes de colegas de prensa de la ciudad y de espacios sindicales, como la CTA Regional Rosario. Usuarixs de redes sociales también salieron al cruce. "Indigna el resto que solo mira"; "Ver el video es violento, imagino lo que viviste. Y sí, se lo hizo porque es mujer"; "¿Cómo no van a tener miedo las pibas?", "SheTaxi por siempre y para todes", fueron algunas de las expresiones.

En LT8, Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis sentenció: "Me avergüenza como taxista y como dirigente". Tras dar los datos del conductor dijo: "En otra oportunidad me había amenazado, es una persona agresiva, no puedo entender que le hayan dado una licencia”.