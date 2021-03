El Senado aprobó los pliegos de 22 jueces, camaristas y defensores para  la Justicia Federal 

El Senado aprobó el nombramiento de 22 jueces, camaristas y defensores vacantes en distintas jurisdicciones y fueros de la Justicia Federal con 60 votos a favor y 5 abstenciones. La bancada del Frente de Todos avaló los pliegos del total de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo luego de atravesar el proceso de selección establecido en la Constitución Nacional. Mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados del Interbloque Federal, luego de cuestionar la postulación del constitucionalista Roberto Boico –ex abogado de Cristina Fernández de Kirchner- terminó por votar dividido. La mayoría del interbloque que conduce Luis Naidenoff lo hizo en contra de Boico y a favor del resto de los pliegos; otros se abstuvieron sobre su candidatura a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal; y un puñado se abstuvo sobre el todos los propuestos. El macrismo también dividió posturas a la hora de prorrogar las sesiones remotas mixtas por 60 días.

En una sesión de poco más de tres horas (incluidos homenajes, cuestiones de privilegios y pedidos de preferencia para proyectos) el debate giró alrededor de los cuestionamientos al sistema de administración de Justicia. La ausencia de la presidenta del Senado en la sesión, alentó especulaciones políticas pero después se supo que CFK compartió un almuerzo y un encuentro con la embajadora de Francia en la Argentina.

La senadora oficialista y presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, reivindicó el rol del Senado, las audiencias públicas y el seguimiento del procedimiento reglamentario para la selección de jueces, para luego ratificar la postura enunciada por el presidente Alberto Fernández de “acabar con los artilugios de jueces evadiendo el mandato popular y la Constitución”.

Sagasti también cargó contra el lawfare que puso en marcha el macrismo durante su administración. “Acordaban sentencias, imputaciones con escuchas ilegales y publicitadas en los medios de comunicación, y el entonces oficialismo no decía nada”, le recriminó la senadora mendocina a JpC y agregó sobre sus cuestionamientos: “No les creo. Sabemos como han actuado cuando fueron gobierno y ahora son lo mismo”

“Se creen que vinieron de otra galaxia y que no tienen que rendir cuentas a los ciudadanos”, insistió Sagasti sobre la “posición elitista” de los jueces que “son servidores públicos”. Y expresó la “bronca, dolor, por sentencias con mucha carga de misoginia de jueces de diferentes estamentos del Poder Judicial con respecto a femicidios y la violencia de género”. “Parece que nada alcanza. Ni si quiera los rosa, a algunos jueces, las causas que arrebatan vidas en Argentina”, insistió.



La cordobesa Laura Rodríguez Machado buscó defender la política judicial del macrismo. “No deja de sorprenderme que digan que Cambiemos tuvo jueces amigos. Un relato que repiten para que alguien lo crea”, dijo y y agregó que “todos los jueces nombrado por Macri fueron con la levantada de la mano de FdT. Con la firma de los miembros de su espacio”, porque Cambiemos “no tenía mayoría propia”. “Hay un pliego en particular que no lo va a votar JxC. No sólo amigo y abogado de Cristina Fernández de Kirchner, la defiende en sus causas o la defendió”, adelantó Machado sobre Boico.

"Entre 2015 a 2019 (Boico) participó de nueve concursos, en todos ganó, no porque fuera abogado de Cristina o de Parrilli, sino porque profesionalmente es muy capaz, tuvo adhesión de 300 personas. Pero ni Macri ni (Germán) Garavano lo propusieron", replicó el propio senador Oscar Parrilli y recordó que el concurso ganado por Boico fue realizado durante el Gobierno de Cambiemos. En tanto, Parrilli acusó al macrismo por haber "nombrado jueces a dedo y especiales para juzgar a Cristina Kirchner" y aseguró que desde JxC "intentan amedrentar, condicionar y nombrar solo jueces que coincidan con sus principios y normas".

El senador radical fueguino Pablo Blanco ratificó que no votaría a Boico porque “en su momento adhirió a Justicia Legítima”, lo que consideró como un intento de “politizar la justicia”. Finalmente JxC se dividió a la hora de emitir el sentido de su voto.

Algo similar sucedió cuando al comienzo de la sesión se prorrogó por 60 días –con 61 votos afirmativos-- las sesiones remotas por la pandemia de la covid-19. Los senadores macristas Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferry, Eduardo Costa, Gladys González, Juan Carlos Romero y Esteban Bullrich se levantaron a la hora de votar el acuerdo que sellaron los jefes del interbloque. La mendocina Pamela Verasay votó en contra.