Repudian que un juez imputado por violencia de género esté nuevamente en funciones

En el marco del 8 de marzo, la Multisectorial de Mujeres y otras organizaciones emitieron un comunicado repudiando que el juez Federico Diez, quien hace 5 años se encuentra denunciado por violencia de género por su expareja, haya podido reasumir en su cargo sin que se defina su situación judicial.

El magistrado se encontraba suspendido en sus funciones desde 2018 por una resolución del Jurado de Enjuiciamiento que preveía que en dos años ya podría resultar sobreseído o condenado. Sin embargo, desde diciembre, el juez volvió a ejercer como tal y el proceso continúa sin certezas acerca de cuando se hará el juicio.

La víctima se encuentra representada por las abogadas Gloria Cruz y Josefina Arancibia, ambas integrantes del Instituto de Género del Colegio de Abogadxs de Salta. Por otro lado, a Diez lo defendía el abogado que ahora es juez de la Corte de Justicia de Salta, Horacio Aguilar y su socio Hernán Cuneo, que continuó con la tarea. La jueza María Victoria Montoya Quiroga está designada para conformar el tribunal de Juicio pero no hay fecha aún para las audiencias de debate.

La causa contra Diez es por lesiones agravadas por la relación preexistente y por constituir violencia de género; desobediencia judicial y amenazas con armas.



La Multisectorial afirmó que la causa "reúne todas las evidencias que colocan al todavía imputado juez, a la Defensoría, Procuración, Jueces y juezas de diversas instancias, Tribunal de Impugnación, Superintendencia, Corte de Justicia, en un contexto de falta de idoneidad y ética: lo que debió ser administración de justicia, se tornó en administración de poder contra la víctima y las abogadas de la querella. Por lo tanto, un accionar judicial imperfecto, deficiente y perverso".

El comunicado también señaló irregularidades y dilaciones: "se citó a la víctima del juez Diez, para la realización de pericias psicológicas, en diferentes organismos del poder judicial, el mismo día y a la misma hora". "Lxs Juecxs de Corte de entonces, denegaron a la querella, la prueba de las filmaciones de las cámaras de seguridad del pasillo donde se encontraba el despacho del encartado, lugar, donde se prolongó la discusión que había comenzado en el despacho, según declaraciones de la víctima".

"La orden de allanamiento a la casa del juez imputado, demoró convenientemente, en efectivizarse. En esa casa, se encontraron ‘semillas sospechosas’ de las cuales no se hizo pericia oficial y se determinó que la querella contratara peritos para su análisis. Se encontraron, además, algunas balas de arma de fuego. ¿Para qué querría un juez, almacenar balas en su domicilio, si no disponía de un arma?', detalló el comunicado.

La Multisectorial señaló que las sanciones, "por inconducta procesal de parte de la defensa del juez Diez, nunca llegaron" y repudió que se haya violado todo un corpus normativo de defensa y promoción de los derechos de las mujeres en esta causa judicial.

Además manifestaron la preocupación sobre "la posibilidad de que el imputado juez Federico Diez, forme parte del Tribunal Colegiado que juzgará el caso del crimen de Jimena Salas, caratulado como homicidio, que bien podría devenir en femicidio, en virtud del supuesto encubrimiento del viudo. Las deformaciones de un sistema judicial- con funcionarixs sin idoneidad ni sentido ético- que tornó al sistema en imperfecto, deficiente y perverso, podrían permitir, una vez más, que un juez imputado por violencia de género, juzgue y emita sentencia, en un caso de violencia de género. Muy lejos, de las altisonantes prescripciones del Código de Ética adoptado por la Corte de Justicia de Salta". "Es imperativa una Reforma Judicial, con perspectiva popular y feminista", añadieron.

Pasaron cinco años

La abogada Cruz contó a Salta/12 que junto a la víctima siguen a la espera de que el caso se resuelva y manifestó que esta causa viene "con un derrotero bastante largo". Explicó que la defensa de Diez interpuso distintos recursos para dilatar el proceso y que también hubo muchas irregularidades. "Ayer se la volvió a convocar (a la víctima) para el informe de pericia psicológica después de 5 años. Supuestamente para él está establecida la misma medida", informó.

Algunas de esas irregularidades estuvieron dadas porque en el expediente de la denuncia contra Diez, en un primer momento aparecía la expareja como la acusada y con una causa por "privación ilegítima de la libertad".

El juez realizó cuatro denuncias contra la expareja por supuestas lesiones agravadas por la relación preexistente. "A la cuarta denuncia contra la víctima, Diez la interpone faltando meses para que se prescriba la acción", contó Cruz.

Otro motivo de queja es que Diez en un primer momento recurrió a la defensora oficial Marta López. Para acceder a este servicio, hay requisitos, y está destinado a personas que no pueden pagar un abogado o abogada particular. Cruz señaló que esto fue "éticamente reprochable". Además "ella no tenía que haber intervenido, era otro defensor el que estaba de turno", detalló.

Diez también recusó a la jueza Sandra Espeche que intervino en un primer momento y la causa pasó a la jueza de Garantías Ada Zunino quien pidió el allanamiento de los fueros para el magistrado y por lo que después lo suspendieron de sus funciones.

"Ya vamos 5 años de esto", manifestó Cruz. Detalló que en su momento pidieron unificar las causas que se tramitaban por separado: las denuncias contra Diez y las denuncias de él contra su expareja. Si no se unificaban, la abogada dijo que la víctima iba a llegar antes a juicio que Diez. "Cuando elevan la causa de la mujer a juicio, pedimos que caminen juntas. Sino llegamos antes que él a juicio", especificó.

Cruz dijo que la remisión a juicio fue a fines de 2016 "pero la causa estuvo muy accidentada" y recién el año pasado fue el periodo de remisión de pruebas". La abogada consideró que ya debería haber fecha de juicio. También señaló que las causas que llevaron a la suspensión del juez subsisten, "no fueron dilucidadas".

"La víctima pasó por todos los momentos, de angustia, de frustración, cuando la causa parece que se empieza a mover, tiene cierta expectativa y se frustra. Ella sigue su vida como puede. Todos necesitamos cerrar etapas y ella no lo puede hacer", expresó Cruz.