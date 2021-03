Tras las quejas por las demoras en CABA, Mirtha Legrand se vacunó contra el coronavirus: qué dijo

Tras las quejas por las demoras en la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires y sus dudas sobre la Sputnik V, Mirtha Legrand se inoculó contra el coronavirus. "Hoy me aplicaron la vacuna contra el covid-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega”, contó en Twitter. Los desarrolladores de la vacuna rusa la felicitaron.

La diva de los almuerzos recibió su dosis en el Centro Islámico. Se trata de uno de los centros de vacunación que abrió el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, cuya desorganización quedó en evidencia a principios de esta semana cuando adultos mayores debieron hacer largas colas y esperar horas bajo el sol para recibir su vacuna.

Frente a esas imágenes bochornosas, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, atribuyó los problemas a que los adultos mayores fueron acompañados a vacunarse, pero pidió también disculpas. El gobierno de la ciudad organizó luego mejor las cosas y no volvieron a registrarse grandes demoras en la vacunación.

“Me vacuné en el Centro Islámico de Bullrich y Libertador, donde está la Mezquita. Fue fantástico, todo organizado, una limpieza increíble. Han hecho boxes individuales, nadie mira a nadie, todo muy íntimo. Me atendieron muy bien, me saqué fotos con todas las enfermeras. Me acompañaron Nacho (su nieto Ignacio Viale) y Elvira (su empleada doméstica). Lo pasé muy, pero muy bien”, contó la conductora de 94 años.

Sin hacer mención alguna a los problemas de días atrás cerró su tuit con la frase “Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!”.

Legrand habló también del momento en que se aplica la vacuna. “Es un instante, ni te das cuenta. Una maravilla”, dijo

El pasado 4 de marzo, la diva de los almuerzos se había molestado porque todavía no le habían dado la primera dosis. "Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada. Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen. Con la salud no se juega", se quejó entonces en diálogo con canal América.

Sobre sus meses de aislamiento, señaló: "No crean que lo pasé bien, he tenido momentos de mucha angustia. La primera palabra que se me ocurre es angustia, y también un poco de desesperación. Ni al balcón salía porque tenía miedo. Es duro, eh. Es muy difícil. Hay que tener mucha salud mental".

Legrand tiene planeado regresar a la televisión con sus tradicionales almuerzos de los domingos, mientras que los programas del sábado por la noche los seguiría conduciendo su nieta Juana Viale.