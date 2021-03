Superclásico: Tevez y Cardona no se entrenaron pero jugarán ante River

El capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, y la figura de los últimos encuentros, Edwin Cardona, no se entrenaron este viernes por precaución, ya que ambos salieron ayer por molestias físicas, pero serán titulares el próximo domingo ante River en La Bombonera por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.



En tanto, el defensor Carlos Izquierdoz volvió a practicar con el grupo en forma normal y es muy seguro que pueda jugar desde el comienzo, aunque el cuerpo técnico aguardará hasta mañana para tomar una decisión.



El posible equipo entonces sería con Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz o Lisandro López y Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Jorman Campuzano, Cristian Medina y Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez.



Durante la práctica, Tevez (dolor en el tobillo) y Cardona (sobrecarga en uno de sus aductores) estuvieron en el gimnasio: recuperándose de las molestias que sintieron durante el entrenamiento del jueves. Sin embargo, los dos están bien y recibirán cuidados especiales hasta el domingo, pero llegarán en condiciones para estar presentes en La Bombonera, según afirmaron allegados al cuerpo médico xeneize a la agencia Télam.

En cuanto a la posible vuelta de Izquierdoz, el defensor se encuentra muy bien: en la práctica del jueves no sintió dolor de su lesión costal y ahora depende de la observación que hará este sábado el entrenador para definir si estará entre los titulares. En este caso, el que saldría será Lisandro López y Zambrano pasaría a su mejor posición que es la de zaguero por derecha.



Dentro de las especulaciones y rumores propios en la previa de encuentros de importancia, había trascendido también que el técnico podría optar por una línea de tres, como en la práctica del jueves, con Zambrano, López e Izquierdoz, y en ese caso quedaría afuera Gonzalo Maroni. Pero es improbable que Russo utilice en un superclásico una variante táctica que nunca puso en un partido oficial.



Y hasta se mencionaba en ese esquema a Marcos Rojo, quien irá al banco de suplentes por primera vez desde que se incorporó a Boca, ya que por su condición de zurdo estaría en la lógica para jugar en la línea de tres defensores.



Entre otras versiones, se especuló con la salida de Maroni para que ingrese de un volante de más marca. El nombre que surgió es el de Agustín Almendra, quien jugó unos minutos ante Vélez tras una inactividad de más de un año por temas personales: quería dejar el club, pero está muy bien considerado por el cuerpo técnico. Sin embargo, el técnico paró al volante cordobés, autor de dos goles en la victoria ante Vélez por 7 a 1, dentro del mediocampo titular.



En otro orden, Mauro Zárate y Leonardo Jara no estarán entre los concentrados, ya que trabajaron en forma diferenciada toda la semana por molestias musculares, aunque no hubo parte médico oficial.



Boca volverá a entrenarse este sábado desde las 9.00 en Casa Amarilla. Por la tarde, el plantel quedará concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat.



El que si estará entre los convocados es Ramón "Wanchope" Abila, quien se volvió a mover en forma normal con el resto de sus compañeros y concentrará por primera vez en esta temporada. El delantero se recuperó de una operación -a mediados de enero- de una hernia inguinal. En el medio, tuvo propuestas para pasar a préstamo tanto de Nacional como de Peñarol de Uruguay.