Salta|12

Criminalizados por defender su territorio

Libertad para otro referente indígena

Leonardo Pantoja y Marta Herrera, que también estuvo detenida y fue liberada con anterioridad, fueron citados a una audiencia de mediación penal hoy.

Laura Urbano
Por Laura Urbano
El conflicto es con un empresario que pretende alambrar parte del territorio,
Leonardo Pantoja (con el altavoz) fue liberado este lunes Fue imputado junto a Marta Herrera y deberán ir hoy a audiencia de mediación penal. (Redes Sociales)

