El tango rosarino reclama y propone

“Es contundente y es un hecho histórico para Rosario, nunca se reunió toda una comunidad artística como en el caso nuestro. Somos más de 140 firmantes de un petitorio que se hizo a la Municipalidad. Lo que estamos viendo es el deterioro de las posibilidades de difundir el tango, de sus espacios, del presupuesto de La Casa del Tango, y la cancelación del Encuentro Metropolitano de Tango, algo que ya sucedió antes de la pandemia”, comenta Leonel Capitano a Rosario/12. Hoy a partir de las 17.30, la explanada del Monumento a Gardel (España y el río), frente a la Casa del Tango, será escenario para el Orquestazo, actividad que organiza la Asamblea de Músicxs Rosarinxs de Tango y reunirá las presencias compartidas de Orquesta de Carlos Quilici, La Maleva, Mujeres Tangueras Rosario, Orquesta Utópica, La 2x4 Rosarina, Subleva Tango, y bailarines y bailarinas del TTR (Trabajadorxs del Tango Rosario).

“El Encuentro Metropolitano llevaba 15 ediciones, era parte de la agenda nacional e internacional, y permitió desarrollar muchísimas cosas a nivel de propuestas artísticas y creativas. Pero ya se había cancelado en 2020, antes de la pandemia; estábamos en marzo y no nos había llamado nadie para realizarlo, es decir, ya no estaba en la agenda de la nueva gestión. A partir de allí comenzamos a reunirnos, pero durante la pandemia no hubo ninguna respuesta ni aproximación por parte de ningún estamento del Estado. Empezamos a acercarnos, a llevar propuestas, pero nunca tuvimos una respuesta. Ahora, con la gestión que inicia con el nuevo secretario de Cultura (Dante Taparelli), tenemos renovadas esperanzas. No hacemos este evento con un carácter de protesta sino de propuesta”, continúa el músico.

La situación del sector aparece crítica, y Capitano agrega que “ya desde años anteriores era escaso lo que se hacía en torno al tango, porque es un género que requiere de una asistencia distinta del Estado, ya que fue devastado en los medios de comunicación y eliminado sistemáticamente de todas sus formas de difusión. Pero en este nuevo siglo emprendió con mucha fuerza un nuevo camino gracias a los jóvenes, al Encuentro Metropolitano, a la elevación de La Casa del Tango a Centro Cultural, con la Orquesta Escuela y el Quinteto de Guitarras, que hicieron surgir nuevos músicos. Pero a pesar de eso hay que decir que venía decayendo, la programación de La Casa del Tango era bastante nula y con muy bajo presupuesto, de hecho no tiene presupuesto y todos sabemos que todo centro cultural debe tenerlo, algo que nunca se logró”.

Entre otras cuestiones, Capitano señala con especial atención “la poca difusión del tango en Rosario, porque no se difunde la actualidad ni las nuevas propuestas”, y la inquietud que les genera “la situación de los espacios lindantes con La Casa del Tango, que fueron otorgados desde un primer momento a La Casa del Tango, pero esos predios tuvieron a nuestro criterio una licitación bastante controversial durante diez años. Se habían licitado con la intención de que allí se hicieran eventos de tango, pero eso duró menos de un mes y pasó a ser usufructuado libremente, sin necesaria relación con el tango. Ahora se está volviendo a licitar y no sabemos cuáles son las condiciones”.

En cuanto a la actividad de hoy, el músico subraya que se realiza en “carácter de propuesta, a pesar de que se viene generando un caldo de cultivo de mucho malestar, porque nunca tuvimos respuesta a ninguna de nuestras inquietudes. Son conquistas de muchos años y son muchas generaciones las que vienen luchando para poner al tango en el lugar que se merece. A nivel nacional se está dando una organización impresionante desde el Instituto del Tango, para que el turismo aporte al tango lo que el tango le da al turismo en su desarrollo. Se está trabajando en una radio nacional de tango. Hoy tenemos más tango compuesto que en la década del ‘40, hay más orquestas que en aquella década, pero el movimiento artístico está invisibilizado de una manera escandalosa. Acá en Rosario hay más de 60 agrupaciones vigentes, con una cantidad enorme de orquestas típicas, de orquestas escuelas, de proyectos, de nuevas canciones y composiciones. Hay un movimiento de mujeres fuertísimo, el feminismo caló fuerte en Rosario, con movimientos organizados con sus propias composiciones y una de ellas toca este sábado”.

La edición 16 del Encuentro Metropolitano de Tango igualmente se realizó, de manera virtual y autogestiva, a través de la Asamblea de Músicxs Rosarinxs de Tango. “Con el dinero que hemos recaudado, estamos pagando la técnica para poder realizar este Orquestazo. Decidimos poner cinco orquestas típicas, que son casualmente las que no se han podido reunir a ensayar en la pandemia, por el número de músicos que las integran, más la participación de Subleva Tango, movimiento feminista de bailarinas, y la participación de TTR, Trabajadores del Tango Rosario, integrado por bailarines, organizadores de milongas y musicalizadores. Pienso que vamos a vivir una jornada inaugural y espero que asistan las autoridades culturales, que son a las que queremos visibilizar lo nuestro para que también puedan apuntalar su gestión mucho mejor en torno al tango”, concluye.