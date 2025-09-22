Francisco Cerúndolo se coronó campeón de la Laver Cup como parte del equipo de Resto del Mundo al vencer por un resultado global de 15 a 9 al de Europa, que contó entre sus filas con el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz.

Fue la tercera conquista de Resto del Mundo en este certamen que se celebra desde 2017 y el argentino, número 21 del ranking, hizo su aporte al vencer el sábado al danés Holger Rune (11º) por 6-3 y 7-6 (5) en un partido que entregaba dos puntos y que le sirvió a los suyos para adelantarse en el marcador global por 5 a 3.

Al día siguiente, Cerúndolo tuvo la oportunidad de decretar el triunfo de Resto del Mundo pero se topó con un Alcaraz infalible que lo vapuleó por 6-2 y 6-1. Fue entonces el estadounidense Taylor Fritz (5º) quien concretó la victoria más tarde al imponerse ante el alemán Alexander Zverev (3º) por 6-3 y 7-6 (4) y desatar el festejo colectivo del equipo capitaneado por Andre Agassi.

Una curiosidad simpática: al momento de festejar con Fritz, todos los miembros del equipo fueron a abrazarlo al centro de la cancha y, con la ronda ya formada, Cerúndolo empezó a saltar como en un clásico festejo argentino, pero nadie le siguió el paso y su intentó duró dos saltos.

Esta fue la tercera participación de Cerúndolo en la Laver. El año pasado le dio el primer punto a los suyos al vencer al noruego Casper Rudd por doble 6-4, aunque los europeos terminaron venciendo por 13 a 11. Mientras que en 2023 también ganó su partido, por 6-3 y 7-5 ante el español Alejandro Davidovich en lo que fue "goleada" final de Resto del Mundo por 13 a 2. El otro argentino en participar de esta competencia fue Diego Schwartzman, con una marca de tres derrotas en tres partidos entre las ediciones de 2018, 2021 y 2022.

El equipo de Resto del Mundo estuvo conformado por el australiano Alex de Miñaur (8º), el brasileño Joao Fonseca (42º) y los estadounidenses Alex Michelsen (32º) y Reilly Opelka (62º), además de Cerúndolo y Fritz. Del otro lado, capitaneados por el francés Yannick Noah, jugaron Alcaraz, Zverev, Rune, el noruego Casper Rudd (12º), el checo Jakub Mensik (17º) y el italiano Flavio Cobolli (25º).

Esta edición se celebró en el Chase Center de San Francisco, donde habitualmente son locales los Golden State Warriors de la NBA. La próxima será en Londres.