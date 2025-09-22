Eran un poco más de las 9 de la noche y la multitud que esperaba con ansias que Lucy Patané saliera al escenario de Vorterix para cerrar la gira de su segundo disco, Hija de ruta, ya empezaba a agitar con coros para que empiece el show, cuando el teatro se quedó a oscuras. Entre la intriga y los nervios, Lucy se asomó iluminando con una linterna a los músicos y a las coristas, que estaban paralizados como playmobiles. Vestida con un trench negro y anteojos oscuros, ella recorría en silencio el teatro. De pronto, todas las luces se prendieron y ella se sacó el tapado y, vestida con un traje holográfico increíble y con los brazos abiertos, gritó: "Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos", para dar comienzo a un show vibrante.

"Hoy es la fiesta de egresados de Hija de ruta", dijo para recordar el cierre del tour, que la tuvo recorriendo Argentina, Uruguay y Europa entre el 26 de agosto del año pasado y este sábado 20 de septiembre. Girando con un inusual quinteto de tres guitarras eléctricas, bajo, batería y coros, presentó su álbum con la misma vehemencia en solemnes teatros del centro de la ciudad así como en sótanos brutales del conurbano bonaerense, parte quizás de su legado como oriunda de Bernal.

El show arrancó con "Vecindario" y marcó un momento clave en la carrera de la artista: fue su primera vez en Vorterix, una de las salas más icónicas del país, y lo hizo como cierre de un ciclo que redefinió su música y consolidó su lugar en la escena del rock argentino contemporáneo. Con un sonido más crudo, brutal y sofisticado, Hija de ruta fue destacado por la crítica como uno de los mejores discos de 2024 y estuvo nominado como Mejor Álbum Artista de Rock en los Premios Gardel 2025, compartiendo terna con leyendas como Charly García y David Lebón.

Foto: Nadia Guzmán | Gentileza de prensa Lucy Patané





"Che, está hasta las tetas", gritó Lucy al ver bien a su público, antes de embarcarse en una seguidilla de temas del disco: tocó "Lo caro", "La maldad", "Glitter negro" y "Dudas y deudas" con el público enardecido. La calma llegó con la primera invitada de la noche: Paula Trama subió al escenario vestida de cuero para cantar "Muchacha desquiciada", parte del proyecto que Lucy tiene con Paula Maffia, Lesbiandrama. "Vivan las lesbianas", se escuchó desde el público, y Lucy respondió "Vivan". Y después de golpearse un par de veces el pecho para hacer "Un domingo" a capella, llegó La Piba Berreta para romperla en "Vinieron a buscar la paga". "Vos sabes que siempre hay alguno que te salva la vida, a ese siempre la bienvenida", susurró la cantante de Lxs Rusxs Hijxs de Putx a modo de advertencia, antes de armar un pogo que movió a todo el Vorterix. Juntas también hicieron una versión de "Clavícula" en cumbia, que hizo bailar al público.

Y después de Elefantes (que hizo en versión acústica con sus coristas, integrantes de la banda Parkour en el Geriátrico), "Tu dialecto" y "Ustedes", la que subió al escenario fue Vivi Scaliza. "Qué honor tenerte acá", le dijo Lucy cuando terminaron de cantar "Génesis". Con una remera que decía Harta Argerich, con una foto de Martha de joven, la integrante histórica de Las Blacanblus demostró que el rock es mucho más que un chabón tocando la guitarra. Con "Hoteles de fuego", Lucy volvió a su primer disco, el homónimo Lucy Patané que sacó en 2019 marcó su exitoso debut como solista. Es que para entonces, después de haber estado en decenas de proyectos como cantante, guitarrista o productora, para esta artista que ya a los 9 tocaba en vivo había llegado el momento de mostrarse entera. Seis años después y con otros dos discos publicados, el último el mes pasado, Área afectada, ya no queda ninguna duda: Lucy es una estrella de rock.

El show siguió con Lucy Storino de Dum Chica, que la acompañó en "Bukkake", agitándola para un público que seguía encendido. "¿No sienten que hay mucho chongo?", preguntó Lucy para hacer un cambio en la formación de musiques que la acompañaban: "Bienvenida Isla Mujeres", recibió la anfitriona a la banda que cantaría "Tengo un plan con ella", después de ser también el grupo que abrió el recital. Y después de "Dock Sud" llegó la cereza del postre: "Tengo un regalo para todos ustedes", dijo Lucy y empezó con los acordes de "Tu veneno", el hitazo de Natalia Oreiro. Con un público que ya tarareaba el tema y saltaba al compás, llegó la uruguaya, que en complicidad con Lucy, y también vestida de cuero, cantó su tema acampañándolo de sus ya tan característicos pasos.

Foto: Nadia Guzmán | Gentileza de prensa Lucy Patané





Y de a poco fue llegando el final de la fiesta. "El otro día estaba hablando con mis amigues de que esto es irremplazable. Es un grupo de gente con otro grupo de gente que hacen cosas, que se miran, que bailan. Miren lo que fue ese pogo. Eso no lo va a reemplazar ninguna inteligencia artificial", soltó Lucy mientras se acomodaba su guitarra. Con "En toneles", las guitarras marcaron el paso country y la gente respondió saltando y coreando el "Para que vengas a llorar" del estribillo. Y ya después de más de dos horas, con "Trámites burocráticos", la felicidad siguió siendo inmensa y el pogo duró hasta que se encendieron las luces. "Gracias a mi familia que me hizo así de deforme y elegante", se emocionó Lucy antes de despedirse. "Ya nos vamos a volver a ver", prometió la artista entre aplausos y silbidos.





