YPF: Plan de inversiones y aumentos escalonados pero con techo del 15%

La petrolera YPF anticipó este viernes que en los próximos tres meses incrementará los precios de sus combustibles en un 15%, de manera escalonada, para poder financiar el plan de inversiones previsto para este año, estimado en alrededor de U$S 2.700 millones. La empresa estatal, segun anticiparon voceros de la compañía, no haría otros aumentos en el resto del año, salvo los vinculados a cambios impositivos. Para este fin de semana, se descuenta que habrá un ajuste de aproximadamente 2 pesos por litro en naftas y gasoil por una modificación en el impuesto a los combustibles.



El ambicioso plan de inversiones fue anunciado por el flamante presidente de YPF, Pablo González; y el CEO de la compañía, Sergio Affronti. Desde el auditorio de la Torre de YPF, en el barrio porteño de Puerto Madero, Affronti explicó que será necesario para la compañía "aplicar incrementos de los precios en los próximos tres meses en el orden del 15%", ante la necesidad de financiamiento para "generar el abastecimiento necesario de energía” que el país necesita.



De esta manera, y a partir de mediados de la semana próxima, la petrolera de control accionario estatal, concretará el primer incremento de precios de los combustibles, que se replicarán en los meses de abril y mayo hasta totalizar un 15%, sin considerar el correspondiente al componente impositivo (ajustes por modificaciones en el gravamen a la transferencia de combustibles, como el que tendrá lugar este fin de semana).



De acuerdo con la presentación, este porcentaje será el total a incrementar durante el año si no surge ningún desequilibrio macroeconómico que obligue a una revisión de la pauta.



Gónzález y Affronti destacaron que para este año, está previsto invertir 2.700 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 73% respecto del año anterior, lo que rartifica la ubicación de YPF como la empresa líder en inversiones en el país.



Casi el 80% de dichas inversiones estarán destinadas a aumentar la actividad y la producción de gas y petróleo en los yacimientos que opera la compañía.



En el no convencional se estima invertir 1.300 millones de dólares para la perforación de más de 180 pozos nuevos, lo que le permitirá a la compañía sostener el liderazgo que hoy tiene en la formación Vaca Muerta.



También, se desarrollará un ambicioso plan en el desarrollo de yacimientos convencionales, con 800 millones de dólares de inversión con el foco apuntado a la recuperación secundaria y terciaria. Aunque en los últimos años los fondos destinados a esta actividad fueron bajos, se lograron muy buenos resultados en yacimientos con muchos años de producción.