Copa de la Liga: Argentinos alcanzó su segundo triunfo al hilo

Argentinos Juniors aprovechó el envión anímico que le dio la victoria sobre River Plate y este sábado le ganó 2-0 como local a Godoy Cruz, en otro partido de la quinta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga.



Gabriel Avalos y Elías Gómez, uno en cada etapa, anotaron los goles del equipo de Gabriel Milito, que parece querer enderezar el rumbo.

Después de tres caídas consecutivas en el inicio del certamen, Argentinos le ganó nada menos que al equipo de Marcelo Gallardo en el Monumental la fecha pasada y este sábado se impuso con autoridad sobre los mendocinos para sumar sus primeros seis puntos en el certamen doméstico.



De su lado, Godoy Cruz no encuentra regularidad y se quedó con siete unidades, fruto de dos triunfos, un empate y dos caídas.



Del primer tiempo, apenas discreto, quedó para rescatar el golazo de Avalos, que recibió de Moyano en tres cuartos de cancha, se metió al área por la izquierda, dejó en el camino con un quiebre de cintura a Mauro Dos Santos y desde una posición muy cerrada, ante la salida de Espínola, la clavó con un zurdazo.



No hubo mucho más que eso: el equipo de Milito supo administrar la ventaja, resguardarse con orden y cerrarle todos los caminos al rival, que no tuvo ideas para llegar al empate.



Godoy Cruz buscó la igualdad desde el inicio del complemento pero, como le había sucedido antes, le faltó creatividad para abrir la prolija defensa local.



Con paciencia y confianza, el Bicho esperó su chance y amplió la ventaja con un gran tanto del mediocampista Gómez, quien recibió en el medio del área y definió magistralmente entre tres defensores y el arquero.



En la próxima jornada, Argentinos Juniors visitará a Racing Club el lunes 22, en tanto Godoy Cruz recibirá el sábado 20 en Mendoza a River Plate.