El presidente estadounidense Donald Trump dijo este martes que es “imposible” que Ucrania se quede con Crimea y además también señaló que no apoyará el ingreso de ese país a la OTAN.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se conocieron luego de que anunciará que empezó a organizar una cumbre de paz entre sus pares ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski.

Durante una entrevista televisiva, Trump aseguró que unas de las causas principales del conflicto entre ambos países fue el deseo de Ucrania de recuperar el control de la península de Crimea, así como de entrar en la Alianza Atlántica.

“Bueno, ambas cosas son imposibles porque mucho antes de Putin, Rusia, la Unión Soviética o como se quiera llamar, lo prohibían", indicó el republicano en diálogo con Fox News.

"Siempre fue un no, no. No se podía, Rusia dijo que no quería al supuesto oponente o enemigo, usemos ese término, en la frontera. Y tenían razón”, consideró.

Con respecto a la entrada de Ucrania a la OTAN, Donald Trump se quejó de la insistencia de Zelenski para que su país forme parte de la alianza. "Desde Kiev siguieron insistiendo y pidieron a Estados Unidos la adhesión de Ucrania en la OTAN. Y todos sabían que no se podía. Simplemente no se puede hacer eso”, reflexionó.

“(Los rusos) nunca lo habrían aceptado. Esto fue antes de Putin. Esto fue mucho antes de Putin. Esto fue simplemente un no, no. Así que ellos no van a ser parte de la OTAN”, destacó el presidente estadounidense.

En ese sentido, se refirió al pedido de algunas "naciones europeas que insisten en la membresía de Ucrania en el bloque” y dijo que, a su entender, “Putin está harto (de esa presión)".

En la entrevista de este martes, el mandatario estadounidense también dejó en claro que no contempla enviar tropas estadounidenses sobre el terreno de Ucrania como parte de las garantías de seguridad de un futuro acuerdo de paz con Rusia.

Poco después de la entrevista, la portavoz de la Casa Blanca explicó que aunque Trump haya dicho "categóricamente" que no enviará tropas a Ucrania, "sin duda EE.UU. podrá ayudar en la coordinación y quizás proporcionar otras garantías de seguridad a nuestros aliados europeos".