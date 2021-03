Premios Grammy 2021, la lista completa de ganadores

La 63° edición de los premios Grammy, que se vivió a través de una ceremonia virtual con algunas actuaciones en vivo y otras grabadas, repartió sus distinciones entre las principales figuras de la música. Beyonce, Taylor Swift y Megan Thee Stalion, algunas de las más premiadas.

La lista completa

Álbum del año: Taylor Swift, "Folklore"

Grabación del año: Billie Eilish, "Everything I Wanted" (

Canción del año: H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas, "I Can't Breathe"

Mejor artista nuevo: Megan Thee Stallion

Mejor video musical: Beyoncé, "Brown Skin Girl"

Mejor álbum de rap: Nas, "King's Disease"

Mejor álbum de rock: The Strokes, "The New Abnormal"

Mejor álbum de pop vocal: Dua Lipa, "Future Nostalgia"

Mejor álbum de música alternativa: Fiona Apple, "Fetch the Bolt Cutters"

Mejor álbum de músicas del mundo: Burna Boy, "Twice as Tall"

Mejor álbum pop latino: Bad Bunny, "YHLQMDLG"

Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo: Fito Páez, "La conquista del espacio"