Los subsidios al gas en debate

Este lunes comenzó el tratamiento en audiencia pública del primer segmento de los aumentos tarifarios del gas en 2021, aquel vinculado a cómo se va a distribuir el pago del precio del hidrocarburo en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) entre los subsidios y las tarifas. El precio del gas en boca de pozo fue definido en el marco del programa de estímulo a la producción Plan Gas. Junto al precio de importación del gas que proviene de Bolivia, el GNL y los combustibles líquidos, se forma el costo promedio del gas. Actualmente, entre el 55 y el 60 por ciento del costo es afrontado por el Estado.

La audiencia pública se realizó de forma virtual y contó con una fuerte presencia de entidades de consumidores y otras organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas presentaron cuestionamientos sobre el hecho de que previo a la audiencia el gobierno ya había definido el precio tope del gas en boca de pozo.

“El llamado a la presente audiencia resulta al menos peculiar, ya que se trata de discutir el nivel de subsidios que afrontará el Estado Nacional sobre el precio del gas, que no fue discutido de manera previa al dictado del DNU 892/20 –del Plan Gas--. Es decir, no es objeto de esta audiencia discutir sobre el precio del gas sino sólo las consecuencias fiscales o económicas que genere el valor establecido ya el año pasado”, advirtió Paula Soldi, directora Ejecutiva del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).

“Sabemos que fue el Estado Nacional quien orientó el precio de gas PIST al poner un precio tope. Y los valores obtenidos en las licitaciones fueron en su gran mayoría, cercanos a ese precio tope. Por lo tanto, hablar de precio obtenido en el mercado resulta al menos discutible. Ese precio promocional por el gas, que es una decisión gubernamental para generar mayores inversiones en el sector, no puede ser a costa de las facturas de gas de la gente”, agregó Soldi.

“Planteamos nuestro rechazo a cualquier incremento de tarifas que está derivado del aumento del precio del gas. Porque no hay explicación posible para que el precio se haya fijado en 3,70 dólares y en 4,70 dólares el millón de BTU en el invierno. De hecho, en el fundamento de la convocatoria se cita el fallo de la Corte Suprema que advierte sobre la necesidad de una audiencia pública hasta que no haya un mercado competitivo, cosa que evidentemente todavía no hay, ya que es un mercado oligopólico”, agregó Pedro Bussetti, de Deuco.

Por su parte, la Secretaría de Energía presentó un informe en donde detalla que según el cuadro de precios y de las tarifas actuales los usuarios pagan alrededor del 40 por ciento del costo del gas, mientras que el restante 60 por ciento corre por cuenta del Estado. Si el componente de las tarifas que se destina a pagar el precio del gas quedara congelado, el costo fiscal anualizado para el Estado sería de 132.963 millones de pesos en concepto de subsidios. Estos datos surgen de calcular un costo promedio del gas en 2021 de 3,91 dólares el millón de BTU.

En función del Presupuesto 2021, Energía calculó que el Estado debería bajar su participación en el precio del gas al 35 por ciento. “Tal situación es compatible con un precio a pagar por los usuarios del orden de los 10,15 dólares el metro cúbico. Dicha situación implica un incremento en el costo del gas a cargo de los usuarios del orden de hasta el 63 por ciento”, indica el informe. Si no se mueven los otros componentes de la factura (distribución y transporte), la suba para el usuario rondaría el 30 por ciento.

La dependencia oficial estimó que actualmente la factura promedio sin impuestos de marzo para el usuario representativo ronda los 642-702 pesos y para julio entre los 2160 y 2407 pesos para julio. Si el Estado cumpliera la pauta presupuestaria 2021 y pasara a afrontar entre un 37,2 y un 35 por ciento del costo del gas, la factura promedio sin impuestos de marzo para el usuario representativo rondaría los 814-893 pesos y para julio entre los 2921-3261 pesos, lo cual implicaría aumentos de alrededor del 30 por ciento.

"Es una audiencia para ver quién paga lo que ya está pactado, esto es totalmente cuestionable. El precio del gas en boca de pozo claramente debe estar por debajo de lo definido en el Plan Gas", indicó Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC).



A lo definido en cuanto a subsidios para el precio del gas en boca de pozo se sumaría lo que se disponga tras la audiencia convocada para este martes, en donde se va a discutir la remuneración a distribuidoras y transportistas. A las distribuidoras se les autorizaría una suba del 9 por ciento en la factura final y a transportistas por ahora nada.