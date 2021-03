Coronavirus: habrá testeos en Ezeiza para combatir los "PCR truchos"

El ingreso al país de jóvenes egresados con coronavirus encendió las alarmas sanitarias en los últimos días y, según adelantó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, motivará cambios en las medidas que se tomaban hasta el momento con los residentes de la provincia de Buenos Aires que llegan desde países de riesgo.

En conferencia de prensa, Gollan adelantó que en los próximos días comenzará a funcionar un nuevo control sanitario en el Aeropuerto de Ezeiza: ahora todas las personas que ingresen de zonas de riesgo se volverán a testear en el aeropuerto, más allá de que exhiban un PCR con resultado negativo.

Esto, luego de que se registraran inconsistencias en los PCR que traen los viajeros del exterior. “Ya no se puede creer en los PCR que vienen de afuera. Esto pasa en Europa también. Se venden los PCR para viajar”, admitió el funcionario provincial.

En los últimos días se confirmó el ingreso de varios contingentes de jóvenes que se habían ido de viaje de egresados a Cancún y volvieron infectados a pesar de que sus certificados de salud decían lo contrario. “Se están falsificando los PCR, lo cual es gravísimo y pone en riesgo no solo a la persona sino al conjunto de gente que viajó en el avión porque ya no es una persona sino 30 o 40 personas y los aerosoles son mucho mayores”, remarcó el funcionario.

Hasta el momento, los residentes bonaerenses no eran sometidos a pruebas PCR al ingresar al país, aunque el contexto actual generará cambios en los protocolos. “Vamos a colocar un control más para quienes ingresen al país. Pero no estará afuera del aeropuerto porque mucha gente agarra su bolso y se va y no pasa. Vamos a plantear que esté antes de Migraciones”, señaló Gollan.

La mayoría des esos jóvenes eran bonaerenses, por lo que la Provincia tuvo que desplegar un operativo de aislamiento que alcanzó a 167 personas. “Todos ellos están aislados y controlados. Les extrajimos sangre para saber qué cerotipo de virus portan” explicó el Ministro.

Aumento de casos en el AMBA

Gollan advirtió también que en las últimas dos semanas se produjo un incremento sostenido de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y señaló la preocupación de que el aumento se traslade en las próximas semanas al interior de la provincia.

Si bien por ahora el nivel de ocupación de camas de cuidados intensivos se mantiene estable, “es necesario recordar que el aumento de casos repercute hasta dos y tres semanas después en el sistema sanitario. No es grave, sí es una alerta”, afirmó el ministro.

Por otro lado, celebró el avance del plan de vacunación que se lleva a cabo en territorio bonaerense y que se hayan aplicado 1.019.566 de dosis, de las cuales 830.704 corresponden al primer componente y 188.862 al segundo.

“Esta campaña está siendo muy ordenada y ejecutada de una manera excelente, no solo en cuanto a calidad, sino en cuanto a calidez”, afirmó el ministro.