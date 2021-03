“Muy contento por mi primer Grammy junto a esta hermosa familia. Toots es la historia del reggae. Me siento honrado de ser parte de este álbum que va a quedar en la historia, como todos sus anteriores. Un sabor agridulce que él no pueda recibir su estatua. Pero donde quiera que esté, sabemos que está feliz. En este disco participaron artistas como Ringo Starr, Sly and Robbie, Dave Sardy, Zak Starkey y muchos más. Ser parte me llena el corazón”.

(El joven rosarino Tomás Crow, actualmente radicado en Londres, ganó un Grammy 2021 en la categoría Mejor Ingeniero de Sonido por el disco “Got to be tough”, de Toots & The Maytals).