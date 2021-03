La refutación de Daniel Arroyo a Miguel Pichetto 

"La Asignación Universal por Hijo es una política que ya tiene once años. En este tiempo, no ha aumentado la tasa de natalidad en la Argentina. La AUH no es un plan social, es la continuidad del salario familiar". De esta manera, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le contestó al ex senador Miguel Angel Pichetto, quien reiteró el prejuicio de que la Asignación Universal por Hijo (AUH) fomenta embarazos en clases vulnerables.

"Lo que dice Pichetto está fuera de la realidad. La AUH lleva 11 años en la Argentina. Cuando comenzó en el primer año, el promedio de hijos era 1,8 y hoy es 1,8. La idea de que las madres se embarazan para cobrar la AUH no es cierta. Llevamos 11 años y se ha mantenido igual. El nivel de natalidad no tienen nada que ver con la AUH", manifestó Arroyo.

El ministro también explicó que "la AUH no es un plan social, es la continuidad de un salario familiar. Cualquiera que tiene trabajo formal y tiene chicos menores de 18 años, cobra salario familiar. El que no, cobra la AUH". Arroyo destacó que "son 4 millones de chicos cuyas madres están cobrando esa asignación. Está claro que no es que las mujeres se embarazan. Tenemos 11 años de un programa, tenemos los datos y está demostrado muy claramente que no".