El desenfreno sexual y el despilfarro que un experto de Yale pronostica tras la pandemia

El sociólogo y médico norteamericano Nicholas Christakis arriesga en un libro cómo será el mundo pos-pandemia. En Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live ("La flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos"), vaticina algo parecido a los "locos años 20" del siglo pasado.

Christakis se basa en el comportamiento posterior a la pandemia de gripe española de 1918 (el antecedente directo del coronavirus) para hacer su hipótesis. También analiza otras pandemias ocurridas en la historia de la humanidad. El libro sostiene que, durante una pandemia, el comportamiento de las personas se orienta hacia la religiosidad, la austeridad, el consumo mínimo de alcohol y un sentimiento conservador que evita el riesgo. Al final de la pandemia, el comportamiento se invierte.

“La gente ya no será tan religiosa y buscará incansablemente interacciones sociales como clubes nocturnos, bares, restaurantes, eventos deportivos y partidos políticos. Podríamos ver un libertinaje sexual”, dijo Christakis, quien pronostica una pos-pandemia marcada por el gasto compulsivo de dinero.

No obstante, aclaró que esto no se traduce necesariamente en una vorágine de desenfreno por el sexo. “Al final de la pandemia, la gente buscará incansablemente interacciones sociales; podríamos ver algo de libertinaje sexual”, manifestó en Twitter.

“Si nos fijamos en todos los siglos precedentes de epidemias, está claro que vamos a tener un período intermedio en el que aceptaremos el costo psicológico, social y económico de la pandemia", detalló en una entrevista, y aseguró que este clima se mantendrá hasta 2023, después de una experiencia marcada por un "terrible impacto".



El libro recuerda que las plagas acompañan a la humanidad desde su nacimiento, y que figuran en textos centrales como la Biblia o La Ilíada, además de las obras de Shakespeare. La diferencia con el siglo XXI radica en que ·nosotros tenemos en nuestro tiempo una vacuna en tiempo real. Me refiero a la capacidad tecnológica que tenemos para responder en tiempo real y en un año haber completado la fase tres de ensayos es alucinante”.

Para Christakis, el momento clave es 2024, cuando la pandemia ya será parte del pasado. “Creo que se va a sentir un poco como los locos años 20 del siglo pasado. Y espero que la economía aumente y las artes prosperen a medida que nuestra tendencia a socializar se acelera”, afirmó, al tiempo que reafirmó que se debe vacunar a la mitad de la población mundial para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño.



Christakis es profesor en la Universidad de Yale, donde tiene cargos en Sociología, Ecología y Biología Evolutiva, Estadística y Ciencia de Datos, Ingeniería Biomédica y Medicina. Fue considerado una de las cien personas más influyentes del mundo en 2009 por la revista Time.