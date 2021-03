El ministro agitó y el intendente replicó

El estilo del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, es frontal y contra quien sea. Ayer eligió al intendente Pablo Javkin para picarlo desde Twitter, a quien le dedicó tres mensajes con pimienta en un rato. Pretendió que el jefe municipal está desinformado. Pero éste, que tampoco es un novato en duelos verbales, le pegó un solo y eficaz golpe tuitero que no tuvo respuesta desde Santa Fe. Y fue la comidilla política del día.

Sain habrá quedado con la sangre en el ojo desde la semana pasada, cuando el rosarino le dedicó al problema de la inseguridad pública y la narcoviolencia unos cuantos párrafos en su apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal. "Es tiempo de volver a la paz, somos una ciudad de gente paciente, pero todo tiene un límite. Muchas balas, mucha sangre, necesitamos que nos cuiden más. Rosario le da mucho a la provincia y al país, reclamamos que nos devuelvan el derecho de poder ir a estudiar o trabajar y estar en la calle sin temor a que nos roben o nos maten", reclamó Javkin entonces, en un tácito reproche a Provincia, y también a Nación. Para colmo, luego una fiscal de Homicidios –Marisol Fabbro– agregó, ajena al debate político en ciernes, que el 75 por ciento de los asesinatos en Rosario se explican por el narcotráfico y sus consecuencias.

Entonces Sain abrió el archivo y su cuenta de Twitter siempre lista. En el primer disparo vía red social, el ministro adjuntó el informe anual sobre secuestros de armas de fuego, del Observatorio de Seguridad Pública. Y le dedicó al intendente: "Hay una clara estrategia gubernamental al respecto, y récord de secuestros. Es bueno estar informado @pablojavkin".

Ese informe brinda un diagnóstico sobre la falta de análisis criminal y el déficit de la función policial en prevención del delito. Y muestra, entre varios indicadores, que el secuestro de armas de fuego a la población civil aumentó de 3.148 unidades en 2019 a 3.705 en 2020. Entre 2015 y 2018 –gestión del Frente Progresista, es lo que quiere demostrar el informe– este indicador osciló entre 2300 y 2500 armas secuestradas por año.

El segundo tuitazo de Sain dedicado a Javkin adjuntó una nota del portal Aire de Santa Fe, que transcribe literal aquel informe elaborado por el Ministerio de Seguridad y con un título favorable: "2020, año récord de secuestro de armas, pero de bajo calibre". Y el ministro completó de nuevo con la misma dedicatoria: "Es bueno estar informado, @pablojavkin".

El tercer tiro de Twitter que gatilló el ministro ayer en la mañana fue otra cita periodística, el diario La Capital y la nota sobre el mismo informe que distribuyó a la prensa en enero. Aquí el título también fue acorde: "La Policía de Santa Fe secuestró un 10% más de armas que durante 2019". Y una vez más, el consejo de Sain para con el intendente rosarino: "Es bueno estar informado, @pablojavkin".

"Sabés que contás conmigo y todo el municipio para tratar de llevar paz", le escribió el rosarino. En pocos minutos, este mensaje se viralizó y fue reproducido más de 150 veces, y comentado otras tantas, casi todos en apoyo del dirigente frentista y en rechazo al ministro Sain. Más de un tuitero se acordó del escandalete previo que protagonizó el ministro, cuando le ventilaron un viejo audio en el que trató de manera despectiva a rosarinos y santafesinos.

A ese mensaje, Javkin lo reforzó con una alusión directa en el discurso con el que ayer abrió el ciclo lectivo, en la escuela n° 1276, de barrio Moderno. "Como municipio tenemos que urbanizar, podar e iluminar, pero también necesitamos controles de armas más efectivos", demandó el intendente.

Chanchos y bicicletas

El contrapunto no pasó desapercibido. Desde el entorno del bloque radical de diputados, entre los que se cuentan Maximiliano Pullaro y el titular de la comisión de Seguridad, Juan Cruz Cándido, dijeron que Sain "intentó comparar peras con manzanas o chanchos con bicicletas". “En su afán de construir un relato que los favorezca en el caos que generaron desde que asumieron, intentan tergiversar datos mezclando números para confundir a la gente”, dijo Esteban Santantino, asesor del bloque de la UCR. “No sería tan grave sino fuera que, además, no es cierto: en el año 2017 los datos de Unidades Regionales y PDI arrojaban el secuestro de 2911 armas de fuego y en 2018 el secuestro de 3114. La “nueva forma de contar” dice que fueron 2427 armas en 2017 y 2270 en 2018. Pero la fuente sigue siendo la misma; sin embargo, la “magia” de la nueva metodología que borra de la historia miles de armas de fuego secuestradas no se detiene ahí. El mismo informe del Ministerio afirma que el secuestro de armas cayó en los Departamentos La Capital y Rosario; pero subió a nivel provincial. Cualquier santafesino o santafesina entiende que eso es por lo menos matemáticamente raro”, refractó.

Otro que tuitteó sobre seguridad y política ayer fue el criminólogo Enrique Font, ex secretario de Seguridad Comunitaria, que replicó datos de la Agencia Provincial de Control de Violencia Armada y las irregularidades detectadas hacia dentro de la Policía sobre el destino de las armas secuestradas y bajo custodia, y la sospecha ministerial de que de allí se abastece el mercado clandestino. Font calificó ese área como resultado de "un trabajo impecable de la gestión de @marcelo_sain que si se sostiene va a ir impactando en la reducción de uno de los fenómenos que, en parte, explican la consolidación de la violencia letal en varias ciudades de la provincia".

Font también valoró ayer en la misma red social una nota del periodista Osvaldo Aguirre sobre la condena de la semana pasada contra el ex comisario Alejandro Druetta y el narco Ignacio Actis Caporale, donde un abogado señala: “¿Cómo llegaron la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe a tener este nivel de droga y de impunidad? . Porque estaba el poder político y el poder policial, si no es imposible". Al respecto, Font concluyó: "Inevitablemente me lleva a explicar aún mas la desesperación del gobierno de Bonfatti por meterle mano a la Mac de Medina. Porque hoy la tecnología permite que quienes cuentan con protección política y judicial para sus negocios tomen recaudos, como hizo Druetta", reflexionó.