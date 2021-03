Germán Burgos fue presentado oficialmente en Newell's

Germán Burgos, ex colaborador de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, fue presentado oficialmente este jueves como entrenador de Newell's, a horas del partido que este viernes el equipo rosarino jugará ante Unión, desde las 19, por la sexta fecha de la Copa de la Liga. "Esto es Europa", declaró entusiasmado el ex arquero ante las instalaciones del club rosarino en el Complejo de Bella Vista. "Esta villa olímpica es europea", insistió, en la víspera de su primer desafío como DT principal.

El entrenador de 51 años compartió las motivaciones que lo llevaron a aceptar la propuesta de Newell's después de "investigar" el plantel disponible y también que se comprometió a "ayudar a los jugadores a salir de la situación actual", que tiene al equipo en el penúltimo puesto de la Zona B. "Cuando me llamaron, empecé a investigar: es un equipo grande, que ha hecho un esfuerzo enorme y se ha saneado, y por la historia de Bielsa, Martino, Gallego y de jugadores como Maradona y Messi", explicó. "Cómo son las cosas -agregó, sorprendido-: yo debuté como jugador en esta cancha, con Ferro, y ese día perdimos pero nos salvamos del descenso. Se cierra un círculo y se abre otro".

Enfundado en un conjunto negro del club, con anteojos de sol y un barbijo negro, Burgos demoró 40 minutos en comenzar su presentación, realizada con una conferencia de prensa presencial -y vía Zoom para cuatro cronistas españoles-, al aire libre, en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, del barrio Bella Vista, en la zona sudoeste de la ciudad santafesina de Rosario.



El plantel que el flamante DT comandará arrastra una campaña que suma un empate y cuatro derrotas, parte del ciclo anterior a cargo de Frank Kudelka. Respecto de su estilo, sin embargo, Burgos no quiso dar demasiadas precisiones. "Voy a utilizar dos sistemas de juego. Sacá tus conclusiones, consultó cortante al respecto. Y sobre el equipo, refirió: "Estaba muy largo y muy ancho, había que trabajar rápidamente para implementar un sistema táctico que nos permita competir contra Unión, uno de los mejores equipos de la zona".

Burgos, que tuvo una experiencia en el club amateur español Carabanchel en 2010, antes de incorporarse al equipo de trabajo de Simeone, elogió a Maxi Rodríguez. "Cuando lo enfrentaba no me gustaba que estuviera dentro de la cancha. Maxi es un todoterreno, entiende todo, es muy inteligente y nos va a ayudar. Es un referente", señaló el entrenador, que salió airoso del incómodo momento en el que un cartel de la institución se le vino encima a causa del viento. El ex arquero de Ferro, River, Mallorca, Atlético de Madrid y la selección nacional, además, destacó la importancia de "recuperar esto de sacar jugadores de inferiores que Newell's tuvo mucho tiempo, como el equipo que salió campeón con casi todos jugadores del club".



De cara al partido ante Unión, en Newell's esperan poder contar con Burgos en el banco de suplentes, luego que el martes arribara proveniente desde España y dirigiera ese mismo día su primera práctica al frente del plantel. Desde el club, informaron que "tanto Burgos como sus dos asistentes recibieron un permiso para poder desempeñarse en el ámbito de la burbuja sanitaria del plantel profesional y cumpliendo con los tests necesarios".

Su rápida puesta en contacto con el plantel y los directivos, sin embargo, generó polémica y hasta el secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, aseguró que el DT debió haber cumplido con los siete días de aislamiento desde su llegada al país. "Al ingresar a Argentina con la PCR negativa realizada 72 horas antes, se firma una declaración jurada en la que se compromete a realizar otros 7 días de aislamiento sin sociabilización". "La declaración jurada dice que no puede sociabilizar. Eso uno lo firma y tal vez no lo lee, pero está recomendado en la letra chica, que en realidad no es chica sino bien grande", había dicho el funcionario en Radio 2 el mismo día que Burgos llegó al país y se fue a dirigir su primer entrenamiento.





Central Córdoba-Estudiantes, tras la huella de Colón

Además de Newell's-Unión, este viernes se disputará por la Copa de la Liga el partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata, desde las 21.15, en un duelo clave entre los escoltas del líder de la Zona A, Colón de Santa Fe. El encuentro le importará especialmente al Sabalero, que tiene 15 unidades, dado que ambos equipos lo siguen con 10 puntos y buscarán no perderle pisada.

Central Córdoba es quien llega mejor, luego de vencer por 2 a 1 a Aldosivi, aunque el entrenador Gustavo Coleoni tendrá que reemplazar al expulsado Dixon Rentería, quien cedería su lugar a Nahuel Banegas entre los once. El equipo platense, por su parte, perdió en la quinta fecha justamente ante Colón, por 2 a 0, y se espera que Ricardo Zielinski realice modificaciones para el choque con el conjunto santiagueño: el mediocampista David Ayala ingresaría en reemplazo de Iván Gómez y Manuel Castro hará lo propio por Martín Cauteruccio, por lo que Ángel González pasaría a jugar como delantero.