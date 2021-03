Estacionamiento medido: permisionarios se quedarán con el 90 % de lo recaudado 

El Concejo Deliberante de Salta, aprobó en su cuarta sesión el proyecto que presentó el Ejecutivo Municipal, solicitando el congelamiento del precio del talonario para el cobro del estacionamiento medido y pago. El valor quedó fijado en $150 y estará vigente hasta el 31 de julio. Además, la intendencia a cargo de Bettina Romero, acordó con los trabajadores que el 90% de la recaudación iría para los empleados y el 10% restante al municipio.

La subsecretaria de Promoción Social, Jaqueline Cobos, aseguró que la inicitativa llevada al cuerpo legislativo era "un esfuerzo más" de parte del municipio para "aliviar y acompañar" a los trabajadores. "El año pasado no pudieron trabajar", precisó, por lo que desde la gestión municipal dispusieron una serie de medidas para contener a los empleados.

Una esas medidas fue el proyecto enviado al Concejo, donde los trabajadores podrán seguir adquiriendo hasta el 31 de julio los talonarios a $150, a fin de tener mayor rentabilidad. Cobos también contó que el 90% de la recaudación irá para los cobradores y el porcentaje restante para el municipio, porque "es otra forma de hacer de que tengan mayor margen de rentabilidad en el ingreso diario".

El trabajador Oscar Esteban Luna consideró que el congelamiento del pago de los talonarios "es algo muy importante" para el sector porque desde el año pasado venían tratando la iniciativa. Aseguró que la intendencia los viene escuchando en muchos aspectos y "esta es una prueba de lo que vengo diciendo", reiteró. Señaló que con la llegada de la pandemia, aconteció un "momento difícil", más aún sabiendo que continúa.



Por su parte, la representante de la Asociación de Trabajadores de Estacionamiento Medido (ATES), Adriana Oscari, dijo ante Salta/12 que la ordenanza aprobada "fue buena" y responde a un pedido propio del sector. Contó que realizaron manifestaciones en en Concejo y en Centro Cívico Municipal (CCM), donde pudieron llegar a las autoridades del municipio. "Le agradecemos de igual forma, pero le pedimos (a Romero) que nos reciba porque queremos hablar personalmente con ella para manifestar las necesidades", expresó.



De acuerdo a la ordenanza 15.791, aprobada en diciembre de 2020, el sistema de cobro indicaba que el 70% de lo cobrado, era destinado a los permisionarios, mientras que el 30%, para el municipio. Sin embargo, en una reunión que mantuvieron las autoridades del Ejecutivo con representantes de los trabajadores, se llegó al acuerdo 90/10. La ordenanza también fija que el valor actual de la hora de estacionamiento es de $30, a partir del 1 de febrero.

En la Capital existen alrededor de 700 trabajadores dedicados a la actividad. Sin embargo, la Municipalidad se encuentra desarrollando una auditoría interna para saber con certeza qué cantidad de trabajadores dependen del Régimen de Estacionamiento Medido y Pago. Cobos informó que el proceso inició en diciembre del año pasado y finalizará en los próximos meses.



En la ordenanza 15.791, también se establecieron nuevos horarios para el estacionamiento medido y pago. El primero va de 7 a 21 de lunes a viernes, mientras que los sábados, es de 7 a 14. En tanto, feriados provinciales y nacionales no trabajan. Si bien, el turno nocturno es de 22 a 5, con la pandemia no se autorizó la actividad para esas horas. Ante ello, los trabajadores nocturnos fueron reubicados en diferentes horarios, sean a la mañana o la tarde con el objetivo de que no pierdan la fuente laboral.

Sistema a transparentar

Cobos indicó que desde que asumieron la gestión se encontraron con un "sistema que hay que transparentar" para que se pueda "mejorar". Lamentó que haya llegado la pandemia porque ocasionó precisamente la imposibilidad de que los permisionarios salieran a las calles.

Ante este contexto, desde la Municipalidad se dispusieron acciones que tuvieron que ver con la asistencia social de forma periódica. Por ejemplo, la repartición de módulos alimentarios, o situaciones más puntuales, como la entrega de frazadas y chapas a trabajadores de la zona oeste que se vieron afectados por el clima. "Fueron medidas de contención social, que tenían que ver con necesidades materiales o de gestión", explicó Cobos.

La subsecretaria informó que otras de las medidas que se adoptó fue la contratación de un seguro por parte de las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART). Aseguró que "era necesario hacerlo" porque los empleados realizan sus tareas en la vía pública y en "20 años nadie había contemplado esta posibilidad".

También una de las decisiones que se tomó fue la conformación de un equipo ampliado que regule la actividad. Por eso, se dispuso un trabajo conjunto entre Movilidad Ciudadana, Desarrollo Humano y la Agencia de Recaudación Municipal (ARMSa), quién según la norma, es la entidad de aplicación. La autoridad ejecutiva afirmó que esta definición viene a cuenta de que se debe dejar de pensar a la actividad sólo como una actividad recaudadora, para que pueda ser abordada de manera integral.

Es por eso que desde Movilidad Ciudadana se encargan de la operatividad en la puesta en marcha; desde Desarrollo Humano, se apela al acompañamiento social y desde ARMSa, se continúa con la impresión de las boletas. Además, se dio paso a una mesa de entrada en el CCM donde el permisionario puede adquirir el talonario y el usuario, hacer aportes para la mejora del sistema.

La tragedia de 2020

Oscari expresó que todo el transcurso del 2020 "fue trágico" y en ese sentido, cuestionó que no se hayan dictado más medidas de contención por fuera de los módulos alimentarios, entendiendo que se trata de uno de los sectores más vulnerados socialmente. Además de destacar que la mayoría son madres solteras con hijos a cargo.

La vuelta al trabajo luego de meses de inactiviadad "fue dura" porque había conductores que no sabían que tenían que volver a pagar "y todo era mucho más costoso" porque se sumaban los malos tratos hacia ellos. Más la "picardía de no pagar". Con el regreso, también se dio la reubicación de algunos trabajadores que se encontraron con las nuevas ciclovías, lo que obligó a que sean ubicados en cuadras, pero que no eran tan redituables como las anteriores.

La representante de ATES puntualizó en que es necesario que el usuario "se informe de cómo deben abonar", recordando que una vez estacionado el vehículo se debe pagar y pedir la boleta. Mientras que Luna sumó que también debe ser capacitado el permisionario con respecto al trato con el usuario.