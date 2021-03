Del delivery de Babasónicos al Predator Challenge de Rust

#HayTablas Seis monólogos sobre la identidad, basados en información de Abuelas de Plaza de Mayo sobre nietos apropiadxs, arman Semejantes, la obra de teatro que tendrá funciones gratuitas el 20 y 21/3 a las 18.30 en el Parque de la Memoria. Y en el Cultural Morán, este 19/3 estrena Las oceánicas, sobre dos compañeras de colegio, un cuarto de hotel marplatense y un empleado entrometido.

#JoystickDivision Mientras crece la manija por el anuncio de la llegada del competitivo del survival Rust a consolas este año, la señal PEEK Latam anunció para este 20/3 el torneo Predator Challenge Rust, con 400 dólares en premios. Y en otro torneo de esports destacado de la semana, el pibe maravilla Matías Bonanno se llevó la Conmebol eLibertadores de FIFA 21 en representación del team de KRÜ Esports fundado por el Kun Agüero, y sigue consolidándose como el mejor de la región.



#EstamosLive Babasónicos soltó Delivery 3 (Berlín), tercera pieza de una saga de EPs que ya incluía entregas previas grabadas en Buenos Aires y México, y que en este caso reúne seis canciones registradas en directo para la radio pública alemana Cosmo, en 2019. Mientras que Paula Trama recuperó su show audiovisual y poético de 2020 en ese distinguido teatro porteño para su disco Paula Trama en vivo en El Xirgu, que expone la belleza desnuda de sus canciones, con Inés Copertino en piano y Barbi Recanati invitada en la bellísima Los días que no estás.

#VideosConCrema Después de arrancar el año con el clip de Animal junto a Cazzu, María Becerra completó su EP audiovisual Animal Pt. 1 con el lanzamiento en saga de los videos de Acaramelao, Cerquita de ti y A solas; y además metió feat en el de Si yo fuera tú, de Paty Cantú. Aparte, aparecieron clips de la rapera LWLO con feat de Percy Big Bang, de Villeros Criú (Wacho pistola, grabado en el barrio 21-24 de Barracas), del patagónico Simón Vaga (Tetrabrick, con cámara en mano, espíritu mochilero y juntada al sol) y de la cantante Ángela Torres (La niña de fuego, con fondos en llamas y coreografías en penumbras).

#AltaTemporada Las series, los episodios, las noches. Guarda que debutó el pulp-comic latino Sky Rojo, historia de tres chicas en fuga de un prostíbulo, con protagónico de Lali Espósito al mando del equipo creativo del hit español La casa de papel (ya en Netflix). Y hay arranques para el nuevo spin-off del universo Marvel-Disney, The Falcon and the Winter Soldier (ya en Disney+), y para la docuserie conspiranoica Q: Into the Storm, sobre los orígenes de Qnon (21/3, HBO).

#LaRemixería El hit urbano Además de mí, de Rusherking con Thiago PZK, sumó remix con 2:40 de audiovisual agregado y entradas de Duki, María Becerra, Khea y LIT killah. Además, Julián Repetto toqueteó Metáfora y metonimia, de Orquesta Los Crayones; y las canciones del formoseño Basual se cruzaron con las remezclas de los porteños fauna MIDI en Beachpop remixes.