El intendente Pablo Javkin ya sentó su reclamo al nuevo ministro de Seguridad, Jorge Lagna. Pidió que la provincia incremente la presencia policial en Rosario, y que se avance en mayor análisis criminal y transparencia para ir por la economía que alimenta el narcotráfico. Eso, para marcar una última crítica a la gestión del ministro saliente: "Hubo mucho grito y poca solución", dijo. Y evitó opinar sobre la partida de Marcelo Sain, con quién sostuvo un duelo por Twitter, pero dijo: "Yo trabajo con el gobernador, cada uno elige sus colaboradores, no me interesa lo personal. Hay mucho grito y poca solución, y con gritos no se construyen soluciones tampoco por las redes sociales", cerró.