Sus fotos muestran rostros curtidos, manos gastadas, sonrisas pícaras y vinos somnolientos. Las fotos de Antonio Chávez, en definitiva, retratan al pueblo trabajador celebrando y transitando sus días de manera genuina, ofreciendo una pintura de una Salta de antaño.

Antonio Chávez fue autodidactica, iniciando su trayectoria como fotógrafo amateur, ya que para él la fotografía era un pasatiempo, un gusto, una actividad a la que podía dedicarse sólo cuando su trabajo como docente y dibujante técnico se lo permitía.

Hoy, con 91 años, su camino dejó una huella indeleble, que se refuerza aún más hacia las generaciones venideras con la donación de su colección al Archivo del Museo Histórico de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el cual se encargará de resguardar el patrimonio fotográfico de Chávez, un rescate invalorable para la historia de Salta.

Fondo Antonio Chávez, Museo Histórico de la UNSa





“Empecé de grande con la fotografía”, rompe el hielo Chávez, “estoy hablando de fines de la década del 50, cuando tenía veintitantos años y ya había salido del servicio militar. Tenía varios amigos que manejaban cámaras más complicadas, yo tenía una camarita de cajón, unas que se vendían en las décadas del 30, 40. Mi viejo la había comprado, eran de foco fijo, sin prácticamente ningún control, solo había que mover una palanquita y nada más”.

Chávez comienza a incursionar con aquella cámara que oscilaba en sus manos, al principio, como un juguete, un pasatiempo. “Quería hacer fotos, pero en Salta no había nadie que enseñara, y tampoco encontraba libros de fotografía. En ese momento justo habían llegado unos cordobeses que abrieron una casa de fotos llamada Luz y Sombra. Uno de ellos se hizo amigo mío y le pregunté, '¿Qué cámara buena tienen para vender?', y me dijo 'una Agfa Silette', era una camarita alemana, muy modesta, pero para un ignorante como yo en ese momento estaba bien. La compré, pero el problema era que no tenía dónde aprender. Los fotógrafos de Salta eran todos muy reservados. Ni a sus empleados les enseñaban nada, ninguno soltaba secretos”.

Fondo Antonio Chávez, Museo Histórico de la UNSa





Su ímpetu autodidacta, sumado a la poca escuela abierta que visualizaba en su ciudad, lo hizo comenzar a tomar anotaciones de lo que le iba sucediendo al tiempo que gatillaba la Agfa Silette. “Sacaba fotos y registraba los numeritos que tenía la cámara, que no sabía para qué eran, pero a partir de ahí iba deduciendo las funciones. Cuando terminaba, iba a el lugar donde se revelaban, que en ese momento eran las farmacias Alemana y la Sudamericana. Cuando tenía las fotos, las comparaba con mis anotaciones y sacaba conclusiones”.

Aquellas primeras imágenes que salían de la cámara de Chávez estaban relacionadas a su mundo próximo. “Le sacaba a los amigos en partidos de rugby, me iba con la máquina y fotografiaba, después me di cuenta que esas fotos las querían, aunque yo las hacía solo para practicar. Entonces empecé a pensar que podía hacer unos pesitos; en los ratos libres me iba a la cancha, sacaba fotos, y si alguien me pedía una copia, la hacía. Eso me permitía seguir practicando y aprendiendo”.

Aquel cotidiano que lo impulsaba a retratar su entorno próximo lo fue llevando, inevitablemente, a querer perfeccionar el estilo y la técnica. “Un día conocí a un flaco que tenía un libro de fotografía y quería venderlo. En una charla salió el tema, me lo mostró, discutimos el precio y se lo compré, era una edición española, traducida, con material de antes de la guerra, y eso me abrió completamente la cabeza. Explicaba bien qué era el tiempo de exposición, el diafragma, todo, ahí entendí la fotografía de verdad y mejoré totalmente. Después de conseguir ese libro, empecé a armarme de a poco”.

Fondo Antonio Chávez, Museo Histórico de la UNSa





La vida fotográfica de Chávez iba creciendo al compás de aquello que aprendía paso a paso, mientras comenzaba a vincularse con otros colegas y curiosos de la imagen. “En esa época ya no existía el Fotoclub Salta, que había funcionado cuando yo era adolescente. Un día apareció en el diario una convocatoria del Negro Moreno, él había estado en Córdoba, donde participaba de un fotoclub, entonces al volver a Salta decidió convocar a colegas aficionados para crear una nueva entidad. Fui y ahí conocí otros fotógrafos que formamos lo que se llamó la Peña Fotográfica de Salta”.

Aquella Peña, precursora y señera, estaba conformada por “un grupo de conocidos y amigos, ninguno profesional, todos aficionados que hacíamos fotos a nuestra manera. Organizamos una comisión, empezamos a reunirnos y organizamos el primer concurso fotográfico”.

“En aquella oportunidad el tema fue la niñez, la idea era ir a sacar fotos a los hogares provinciales de chicos, como una forma de promoción de esas instituciones. El jurado lo integraron algunos que habían sido parte del antiguo Fotoclub Salta; fue un concursito, pero nos dio el puntapié para seguir trabajando”.

Fondo Antonio Chávez, Museo Histórico de la UNSa





La Peña Fotográfica crecía, así como también la grupalidad y la organización. “Con el tiempo pensamos en organizar cursos. Yo era maestro normal nacional, entonces dije, 'organicemos un curso gratuito, el que quiera hacerlo, que se asocie a la Peña. Así lo hicimos, cada uno compartía sus experiencias: uno hablaba del revelador, otro de la película, otro de cómo había resuelto algún problema, el curso funcionó, se sumó mucha gente y así fue creciendo la Peña Fotográfica de Salta”.

“Nos reuníamos en la esquina de Córdoba y Urquiza, ahí estaba un alemán que había venido a montar la usina de Salta. Ellos traían repuestos de Alemania y empezaron también a vender material fotográfico. Nos cedieron una habitación en ese local, conseguimos sillas, pizarrón y ahí trabajábamos. Organizábamos charlas; cada socio contaba sus experimentos, cómo había revelado, qué resultados le había dado tal película o tal químico”.

Fondo Antonio Chávez, Museo Histórico de la UNSa





Un gran hito en la historia fotográfica de Chávez fueron los retratos obtenidos en los famosos carnavales que sucedieron en los años 70 en las instalaciones del Club de Gimnasia y Tiro. Allí sucedían grandes fiestas carnestolendas que fueron retratadas por el lente del fotógrafo salteño.

“Fue a comienzos de la dictadura. La municipalidad organizaba concursos fotográficos con la temática del carnaval, y como en la calle estaban prohibidos, se hacían en la cancha de Gimnasia y Tiro. Yo me enteré de casualidad y me fui a sacar fotos. De ahí en adelante, cada año me convocaban, incluso me pusieron en la comisión de corso. Éramos dos o tres de la Peña que siempre terminábamos siendo jurados de los carnavales. Y, de paso, yo sacaba fotos para todos lados”.

Fondo Antonio Chávez, Museo Histórico de la UNSa





La Peña Fotográfica comenzó a obtener renombre, y los fotógrafos que la integraban, cada vez más exposición y requerimientos. “Empezamos a recibir convocatorias para armar concursos fotográficos, por ejemplo, de los magos de Salta, de la arquitectura española en Salta, y así también todos los años la municipalidad organizaba uno con el tema del carnaval”.

Aquel trabajo que se fue generando implicó una serie de oportunidades para mostrar al pueblo en su momento de gran festividad. “Fui a muchos carnavales en carpas del interior, carnavales de antes. El carnaval en el campo se hacía en boliches o almacenes que alquilaban una carpa para tapar la lluvia del mes de febrero; ahí se levantaban las carpas para festejar los tres días de carnaval. No había orquestas: cada gaucho llevaba su caja, se hacían contrapuntos, se machaban, se emborrachaban… y yo tuve la oportunidad de registrar esas escenas”.

Fondo Antonio Chávez, Museo Histórico de la UNSa





Las experiencias se sumaban, “fotografié carnavales en Cerrillos, Rosario de Lerma, La Merced. La municipalidad pedía fotos del carnaval en Salta, pero no especificaba si de la ciudad o del campo. Entonces yo aprovechaba para retratar la tradición gaucha: la gente que llegaba a las carpas a caballo, que dormía bajo las mesas, que pasaba los tres días ahí mismo”.

Para Chávez, “la fotografía nunca fue un medio de vida. Hice muchos trabajos profesionales, pero eran para pagarme el vicio. Y el vicio era construir algo estético con técnicas fotográficas, nada más. Yo era un adolescente, iba a mirar, pero me gustaban las fotos y eso quedó grabado en mí, fue la semilla de todo lo que vino después”.

Fondo Antonio Chávez, Museo Histórico de la UNSa





La constancia y el impulso de tejer experiencias colectivas junto a sus colegas fueron el hilo que acompañó a Antonio Chávez a lo largo de toda su vida. Chávez abrió, casi sin proponérselo, una senda luminosa: dejó retratos que hoy son testimonio vivo de una época y que, hacia el futuro, se volverán piezas esenciales para reconstruir la memoria de una Salta que comenzaba a transformar sus modos y costumbres.

"Profesional, casi nunca lo fui. Hice apenas un par de trabajos puntuales, para mí la fotografía era una forma de expresión artística más que un medio de vida”, remarca una vez más el fotógrafo salteño, con la tranquilidad de quien sabe que su obra no necesita ningun tipo de etiqueta.