El retrato de un líder "raro"

Al repasar la filmografía de Esteban Cadoche, la preocupación por los derechos humanos y sus protagonistas sobresale. En Relatos de Familia (2002) abordó la violencia de género; en Crónicas Rebeldes (2019) contó con la participación de Taty Almeida y Nora Cortiñas; Rodolfo Walsh, el documental le valió contar con testimonios de Eduardo Galeano, Patricia Walsh, Miguel Bonasso y Rogelio García Lupo, entre otros.

Ahora, con Néstor, su huella, el realizador santafesino suma otro desafío. La película cuenta con música de José Luis Castiñeira de Dios y la palabra compartida de Alberto Fernández, Julia Mengolini, Mayra Arena, Ernesto Larrese, Alejandro Vannelli, Mariana Carbajal, entre muchos y muchas más. La película se estrenará el 22 de mayo; por estos días, el director impulsa una venta anticipada de entradas, con el fin de ayudar a esta última etapa. Para colaborar, debe ingresarse a https://linktr.ee/Nestor.suhuella.

“Con este trabajo retomo mi historia anterior”, explica Cadoche a Rosario/12. “Durante muchos años hice un proyecto de investigación en la Universidad Nacional del Litoral sobre violencia familiar, cuando no se hablaba mucho de la violencia de género, fue entre 1995 y 2003. Advirtiendo que no había material audiovisual para trabajar el tema, para difundir y capacitar, hice un documental sin experiencias ni recursos, pero cumplió la función para la que lo pensé, ya que terminó en 2015 en la UNESCO con los cortos diplomáticos de los países acreditados. Hoy la violencia de género es un tema que está felizmente sobre la mesa, pero en esa época no era mucha la gente a la que le llamaba la atención. Después de la película sobre Walsh, y con la consideración tan arriba por parte de los espectadores sobre él, pensé en la figura de Néstor como una continuidad con estos trabajos. Si hay un tema trascendental en el país es la defensa irrestricta e incondicional de los derechos humanos, y Néstor fue eso. Nos sorprendió a todos con su defensa inclaudicable”, continúa.

“Después de 30 años de democracia y más allá del Juicio a las Juntas, después de la Obediencia Debida, el Punto Final y el indulto, y seguramente cuando muchos del círculo que lo rodeaban le habrán dicho que no convenía, que no era el momento, en él pesó más el compromiso que había asumido con quienes lo habían votado. Fue una de sus rarezas. Fue un tipo raro (risas). Inauguró un sistema distinto, diferente, de hacer política en Argentina; después del 2001 supo cómo despertar el interés y la pasión en chicos y chicas que habían jurado no votar nunca más”, explica Cadoche.

--Y confrontó al “que se vayan todos”.

--Y le dio un cauce al estado de asamblea del 2001, cuando muchos de los colectivos que se sumaban lo hacían en gran medida por intereses particulares, por el bolsillo o el corralito. Si la historia no hubiera parido a una figura como Néstor Kirchner, ese gesto de indignación valioso, ese estado de deliberación horizontal, iba a terminar en la nada. Fue alguien que aprovechó en el mejor sentido todas esas energías, las de quienes estábamos hartos de todo lo que había pasado. Por eso el documental dice que Néstor cambió el rumbo de todos sus antecesores, hizo exactamente lo contrario. Alberto Fernández fue filmado el 31 de diciembre, fue quien estuvo más cerca de Néstor y dice esto, textual. Alumbró un tiempo distinto, con la unión de América Latina, un sueño que llevaba dos siglos en espera. La única posibilidad de enfrentar a los grandes poderes, era a través de una especie de alianza política continental, entre Venezuela Brasil y Argentina, luego con Ecuador y Uruguay. Después, como pasa muchas veces en la historia, hubo un retroceso gigantesco en los últimos años. El otro eje claro fue la defensa del empleo y la creación de millones de puestos de trabajos. Otro fue la ampliación de los derechos, no sólo en el tema del matrimonio igualitario, cuando él fue diputado, sino los derechos de las mujeres. Uno de los testimonios es de Mariana Carbajal, quien sin ser kirchnerista sin embargo dice que Néstor Kirchner le cambió la vida a las mujeres, a quienes toda su vida trabajaron sin feriados ni horarios como amas de casa, y que no hubieran podido jubilarse jamás de no ser por una decisión política. Con él también empezó la ESI, y eso involucra básicamente a las mujeres y a los menores. Otro eje es el tema científico y tecnológico, absolutamente estratégico y clave.

La preocupación de Esteban Cadoche al realizar este trabajo tiene un propósito claro, al orientarlo a “los 10 millones de pibes y pibas que tienen entre 16 y 30 años, que votan pero no tienen mucha idea sobre quién fue Néstor Kirchner, porque eran muy chicos, y algunos de ellos tenían 20 años cuando murió. Más allá de algunos relatos familiares, no hay una noción clara sobre quién fue y qué hizo. Ése sería el vacío que intenta llenar, en parte y junto con otros esfuerzos, este documental”.

En cuanto a los entrevistados, Néstor, su huella permite distinguir “por un lado, personalidades públicas, con algunos funcionarios; pero por otro, la presencia de figuras de pueblo; mi idea es que contaran en primera persona cómo les había cambiado la vida Néstor Kirchner. Hay quien cuenta que estaban por rematarle la vivienda y se iba a quedar en la calle con su familia, por tener impagos unos meses de créditos hipotecarios, cuando Néstor envía al Congreso una ley que suspende las ejecuciones hipotecarias; no les regala la casa, esta familia la está terminando de pagar ahora, pero les detuvo el remate”.

De igual manera, dan su testimonio Ernesto Larrese y Alejandro Vanelli, “los primeros que se presentaron en el registro civil en Buenos Aires, pidiendo casarse y les dijeron que no. Como eran ellos, cobraron notoriedad. Fue una de las tantísimas cosas que apoyaron la sanción de la ley de matrimonio igualitario, que significa poner en igualdad de condiciones a las personas. Son cosas de verdad profundas. Tanto dicen algunos de poner a Argentina en el mundo, cuando éstas son cosas también raras en el contexto internacional, son de avanzada, y tienen que ver con la concesión de derechos más que merecidos a todas las personas”.

La película se estrena en breve, pero Cadoche ya tiene en ejercicio su proyecto siguiente: “vamos a hacer La peste del silencio, con la que ya comprometieron su participación Rita Segato, Mariana Carbajal y Alexandra Kohan”.