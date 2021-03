Con Burgos no alcanzó para ganar el partido

Con la motivación no alcanza para lograr la reacción de un equipo. Más que un problema de ánimo, el plantel de Newell's tiene problemas grandes para jugar el fútbol. Germán Burgos lo constató ayer en su debut en el banco leproso. La Lepra lució más ordenado en defensa pero no le agregó ninguna solución a las falencias en ataque. El empate explica la paridad y extiende la crisis en el parque Independencia.

Lo que propuso Newell’s fue jugar en campo rival una vez que recuperaba la pelota. Pero cuando eso ocurría, todo el equipo estaba parado en campo propio. El combinado de Burgos mostró elección por no verse sorprendido en defensa. Pero le cedió el dominio del campo a Unión y la postura pasiva lo exponía a generar una imagen de falta de confianza, de fragilidad, síntomas claros de un conjunto que hace tiempo que no gana.

El equipo no tenía peso ofensivo y no remató al arco en el primer tiempo, falencia que arrastra desde el ciclo de Frank Kudelka. La Lepra llegó al área rival con una corrida de Cristaldo hasta el fondo, con asistencia de Scocco, pero en su pase atrás nadie acompañó al delantero hasta el área chica. Unión, en cambio, exigió al fondo rojinegro cuando atacó por los costados. Peñailillo lo tuvo con corrida por la izquierda pero su remate al primer palo fue desviado por Aguerre. El tatengue no tuvo jugadas claras, pero llegaba a campo local con frecuencia, dando sensación de peligro en cada avance.

Newell’s pudo armar una jugada a poco del final pero sin pisar el área. Pablo Pérez quedó frente al arco en el borde del área mayor y sacó un derechazo cruzado que Moyano contuvo sobre su derecha. Fue todo lo que pudo hacer el conjunto de Burgos. No había razón para pensar en cambios drásticos con solo dos días de trabajo del nuevo entrenador. Pero con la motivación fue poco lo que pudo hacer el flamante entrenador leproso para reanimar a sus dirigidos.

Burgos metió a Llano en el segundo tiempo por Giani. El lateral, en su primera corrida, generó la más clara opción de gol con remate cruzado, apenas desviado, en triangulación de pelota que tuvo a Pablo Pérez con la asistencia. La Lepra tuvo más ambición para jugar el complemento pero no por eso encontró caminos al arco de Moyano. Un cabezazo de Capasso, cruzado y apenas desviado, fue la segunda aproximación, a falta de 20 minutos para el final. Era poco lo que había hecho Newell’s en una hora de juego para pretender ganar.

En el cuarto de hora final, el equipo mostró desesperación por atacar. Lo hizo sin orden y se obsesionó con tirar centros al área. Ningún rebote quedó para los leprosos y el empate fue inevitable. A Unión le faltó asumir un poco más de riesgo. A Newell's, en cambio, lo que le sigue faltando son ideas.

0 Newell’s

Aguerre

Capasso

Lema

Cabral

Negri

Sforza

Pérez

Maxi Rodríguez

Cristaldo

Scocco

Giani

DT: Germán Burgos

0 Unión

Moyano

Vera

Calderón

Galván

Portillo

Peñailillo

Machuca

Cañete

Pittón

Zenón

Marquez

DT: Juan Manuel Azconzábal

Cambios: ST: Desde el inicio Llano por Giani (N), 15m Cacciabue por Sforza y Fernández por Maxi Rodríguez (N), 18m Borgnino por Zenón y García por Marquez (U), 24m Cabrera por Scocco (N), 32m Freytes por Negri (N), González por Machuca y Gerometta por Vera (U), 45m Insaurralde por Pittón (U).

Arbitro: Patricio Loustau

Cancha: Coloso del Parque