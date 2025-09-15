Los discursos de odio y las amenazas públicas a través de las redes sociales pueden ser condenadas por la ley. Así lo garantiza el reciente fallo del Tribunal Oral Federal Nº5 del partido bonaerense de San Martín con el fallo que afectó al empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA) Marco Chediek, quien en diciembre de 2023 incitó desde sus cuentas virtuales a ejercer violencia extrema contra tres dirigentes sociales y sindicales. Fue condenado a pagar dos millones de pesos al Hospital Garrahan y a un merendero.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) celebró los frutos recogidos de la denuncia penal iniciada hace un año junto al equipo jurídico de Argentina Humana y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) contra un simpatizante ultraderechista por amenazas de muerte a Roberto Baradel, Rubén ‘El Pollo’ Sobrero, Juan Grabois y Hugo Moyano, entre otros dirigentes políticos.

La causa por "incitación a la violencia colectiva y amenazas" había sido iniciada en enero de 2024 por los señalados luego de que Chediek afirmara en sus redes sociales que “si salían a la calle a protestar” contra el presidente Javier Milei “podían sufrir agresiones físicas”.

En este sentido, los videos que publicó Chediek manifestaban dichos violentos como, por ejemplo, que esos referentes opositores “podrían recibir disparos” si mantenían la convocatoria a una de las primeras manifestaciones sociales en contra del mandatario presidencial.





La condena completa contra el militante violento de LLA

En rigor, la resolución firmada por el juez federal Daniel Rafecas concluye que el empresario libertario "excedió ampliamente la libertad de expresión”. Además, aseveró que el imputado buscó generar “temor en las personas señaladas”. Por ese motivo determinó necesario “poner un límite” a los discursos de odio. Chediek, en tanto, reconoció su responsabilidad.

De esta manera, el TOC Nº 5 dispuso que, durante un año, Chediek deberá pagar “dos millones de pesos al Hospital Garrahan, otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de la localidad de Benavídez, y cumplir con tareas en una institución que determine Cáritas”.

Además, el fallo obliga al acusado a grabar un nuevo mensaje en la red social TikTok “pidiendo disculpas por la intimidación” contra dichos dirigentes.