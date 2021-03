Un lugar emblemático del terror

El 24 de marzo, a las 11, Documenta Baigorria realizará un acto en la puerta de La Calamita, centro clandestino de detención ubicado en Granadero Baigorria donde estuvieron detenidas ilegalmente al menos un centenar de personas, y algunas continúan desaparecidas. El predio de Eva Perón 1535, propiedad de la familia Bensadón, fue utilizado por el Segundo Cuerpo de Ejército. Si bien hubo una ley de expropiación en la Legislatura Provincial para levantar allí un sitio de memoria, que luego se convirtió en un trámite de donación, el lugar continúa ocupado por particulares. "El lugar está en estado de abandono, para nosotros es doloroso que no avance la donación, que no se trabaje, que no se piense y que ese lugar no sea un sitio de memoria después de tantos años de democracia", expresó María Celia Fernández, integrante de Documenta Baigorria.

La Calamita es uno de los lugares más emblemáticos del terrorismo de estado en la región. "Toda la patota del ejército pasó por ahí, hay muchísimas condenas que refieren a delitos de lesa humanidad cometidos en ese lugar. No faltan evidencias, pero no se toma la decisión política de hacer de ese lugar un sitio de memoria. Primero luchamos por la expropiación y logramos que se aprobara. (El ex gobernador Miguel) Lifschitz la dejó caer diciendo que había sido donada, y creímos que así era, pero el año pasado nos llamó la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol, para contarnos que cuando empezaron a armar todos los papeles, advirtieron que faltaban firmas para terminar la donación", rememoró Fernández.

Documenta Baigorria es una organización de vecinas y vecinos de esa ciudad que promueven "la recuperación de la memoria popular sobre el accionar del terrorismo de Estado". "No se donó, no se expropió. Hay un contrato firmado, el abogado representante de la familia lo firmó, pero no todos los miembros de la familia, entonces no está concluida", lamentó Fernández las dilaciones.

Quienes viven en Granadero Baigorria saben que el lugar está ocupado, y que se alquilan algunas de sus habitaciones. "Es muy siniestro, hay gente que realmente no puede acceder a otro tipo de viviendas, porque no tiene garantías o porque son caras, y entonces, subalquila en La Calamita", sostiene Fernández. Documenta Baigorria lo ha denunciado, presentó pedido a autoridades municipales y provinciales. "El lugar está lleno de yuyos. No hay señalización, algo que también hemos pedido al gobierno nacional", agregó Fernández. "Lo único que se ha hecho lo hicimos nosotros, con el apoyo de la gente, y lo poco que se ha logrado fue con movilización popular", subrayó.

Además de remarcar la importancia de utilizar ese predio como sitio de memoria, Fernández destaca que se utiliza para investigar sobre los delitos de lesa humanidad. "Sirve para que los testigos vayan, miren y vean si estuvieron ahí. Es un lugar de investigación, estuvo el Equipo de Antropología Forense y se supone que en ese lugar hay una medida cautelar", indicó la militante.

El pedido de Documenta Baigorria es que el Estado tome posesión del predio, y que se reubique a quienes viven allí. "Es gente muy humilde, no queremos que se la eche, porque finalmente quienes fueron asesinados ahí estaban luchando por un mundo mejor", apuntó Fernández.