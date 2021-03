Rodolfo Tailhade: "Hay que cortarla con la dulzura"

"La designación de (Martín) Soria es un gran mensaje del presidente de la Nación", afirmó este domingo el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, al interpretar que la elección de Alberto Fernández para el Ministerio de Justicia que deja Marcela Losardo tiene una clara consigna: frente al Poder Judicial "se acabó la paciencia, hay que cortarla con la dulzura".



"Hay una diferencia sustancial entre Martín Soria y Marcela Losardo: Martín es un militante político y Marcela no era un cuadro político. Yo creo que el Ministerio de Justicia tiene que estar a cargo de la política", consideró este domingo Tailhade en diálogo con FM Milenium.

El ministro de Justicia, continuó el diputado, "no tiene que ser parcial, es ministro de un gobierno, tiene que tener sintonía con los intereses del gobierno". Eso no significa, sin embargo, que "se quiera meter en causas concretas". "No lo veo al ministro Soria metiéndose en las causas de Cristina", ejemplificó Tailhade.

La gestión de Losardo, señaló el legislador del Frente de Todos, "no logró resultados pero no por culpa de ella. Estábamos hablándole a la pared. Durante un año y medio le hablamos a la pared".

"La designación de Soria es un gran mensaje del presidente de la Nación, porque me parece que tiene la personalidad suficiente para esta etapa", apuntó Tailhade. Y completó: "El mensaje del presidente es: 'Soria es un cuadro político que no va a tener la paciencia que tuvimos durante un año'. Con Soria se acabó la paciencia. Hay que cortarla con la dulzura".

"Las causas contra Cristina están armadas"

Durante la entrevista de este domingo, Tailhade también se refirió a la persecución judicial que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Estoy absolutamente convencido de que las causas contra Cristina están armadas, preparadas artificialmente. Y creo que el tiempo nos está dando la razón, tarde o temprano las causas se van a cerrar", opinó en ese sentido.

Si bien "yo me dedico a denunciar a los macristas", aclaró el diputado, "por supuesto quiero que se investiguen las denuncias contra funcionarios de mi gobierno". Sin embargo, remarcó, "lo que no puedo permitir es una construcción artificial en las causas. No puedo permitir lo que pasó durante cuatro años en un juzgado como el de (Claudio) Bonadio o como el de (Julián) Ercolini".



"Si Ricardo Jaime admitió responsabilidad penal en un hecho no lo voy a discutir. También me parece absurdo discutir lo que hizo José López. Sí puedo discutir nueve indagatorias en un día a Cristina, el invento de un delito en el marco del memorándum con Irán, puedo discutir la causa donde se investiga la muerte del fiscal Nisman", insistió.

Durante el macrismo, sostuvo el diputado, "el que desplegó las maniobras contra Cristina fue el poder". Hay una triple alianza entre medios de comunicación y el poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema con Ricardo Lorenzetti, quien delineaba la estrategia general, y la pata política la derecha argentina con Mauricio Macri", sentenció.

"Ricardo Lorenzetti, Mauricio Macri, Martín Irurzun son los nombres centrales en la persecución contra Cristina (...) En la justicia federal de Argentina es muy fácil armar una causa penal, porque está claro que los jueces, fiscales, camaristas en general siempre respondían a una misma lógica, estaban alineados", remarcó. En cambio, concluyó Tailhade, a "un juez que no estaba alineado con esta estructura, como Casanello, lo acusaron de haber estado en la Casa Rosada, le armaron una causa".