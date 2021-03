Central sumó algo más que un punto

Ante un rival que sumaba en el arranque del torneo cinco victorias consecutivas, Central logró sacar un punto que tiene su relevancia. No por lo estadístico, dado que le aporta poco, sino porque pudo controlar la riqueza ofensiva de Colón y mostró, además, cierta ambición en condición de visitante. Hubo momentos donde el auriazul buscó la victoria y tuvo sus oportunidades, aunque falló en le definición.

El primer tiempo pasó sin que el partido rompa la paridad de juego. Porque si bien Colón lució con más capacidad para triangular, Central, cuando se hacía de la pelota, no demoraba sus avances. En el local, la Pulga Rodríguez influyó poco. En Central, el problema era la escasa participación de Vecchio. El canaya se paró con cinco hombres en el fondo. Pero Colón, con su movilidad, encontraba caminos al área, en general por derecha, con Meza superando a Blanco con frecuencia.

Pocas distracciones redujeron al mínimo las jugadas de gol. Burián lo cerró a tiempo a Cucchi para dejarlo sin ángulo en la definición, en la más clara de los canayas. Colón, en cambio, demoró en acercarse a Broun. La primera aproximación fue un toque por arriba de Leguizamón. Pero Central tuvo la mejor jugada en los pies de Sangiovani, quien sacó una volea, frente al arco, apenas desviada.

El sabalero necesitaba responder y lo hizo con una muy buena combinación colectiva que dejó a Piovi con pelota al pie frente al arco, en aparición por la izquierda. Pero el volante remató muy desviado. La primera parte se fue con un intento de Meza, en corrida por derecha, y la pelota se fue por sobre el travesaño.

En el segundo tiempo Colón mostró más ganas de ganar y asumió cierto dominio del partido. Sus ataques fueron más constantes y Broun saltó a escena con atajadas relevantes. El uno contuvo un remate bajo de Piovi sobre su derecha y un disparo fuerte de Goez. Y no se dejó sorprender con los remates de la Pulga Rodríguez.

Central, sin Vecchio con la pelota, no puede atacar. El diez no soporta el ritmo físico de juego y sus intervenciones son esporádicas, para sufrimiento de Ruben. Es que al goleador no le llegó nunca la pelota y así su jerarquía no influye.

Con el cansancio aparecieron los errores y el final fue a pura emoción. Porque Marinelli lo tuvo en el área y prefirió tirar un centro que cortó Burián; Ruben probó con un disparo apenas desviado; Farías lo perdió con arco libre en el área chica, y Sandoval falló en la definición luego de eludir a Broun. Se pudo dar cualquier resultado. El punto a Central le sirve poco en la tabla pero fue ante el puntero del grupo.

0 Colon

Burián

Garcés

Goltz

Delgado

Meza

Piovi

Goez

Lértora

Ferreira

Rodríguez

Leguizamón

DT: Eduardo Domínguez

0 Central

Broun

Martínez

Almada

Ferreyra

Laso

Blanco

Sangiovani

Villagra

Vecchio

Cucchi

Ruben

DT: Cristian González

Cambios: ST: 20m Farías por por Ferreira (C), 24m Marinelli por Cucchi (RC), 29m Torrent por Martínez (RC) y 45m Gamba por Vecchio (RC).

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Colón