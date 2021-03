Santiago Cafiero habló de las restricciones para frente a la segunda ola de coronavirus

El jefe de Gabinete dijo que "todavía no están definidas" nuevas medidas de control para mitigar los efectos del coronavirus pero ratificó que está desaconsejado viajar al exterior debido a la existencia de nuevas cepas.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, subrayó esta mañana que "todavía no están definidas" nuevas medidas de control para mitigar los efectos del coronavirus pero ratificó que está desaconsejado viajar al exterior debido a la existencia de nuevas cepas de covid-19 con circulación comunitaria.

"Lo que busca el Gobierno es alertar sobre los países que tienen circulación comunitaria de las nuevas cepas que ha tenido el virus, que lo torna más contagioso y más letal. Venimos advirtiendo cuáles son esos destinos, porque ocurre que empezamos a encontrar esas cepas en nuestro país aunque por ahora de una forma más focalizada", indicó Cafiero en declaraciones radiales.

En ese sentido, el jefe de Gabinete señaló: "Estamos trabajando con todos los ministros de Salud de las provincias en distintas medidas de control y en que se cumplan los aislamientos y los protocolos sobre todo en los casos de estos turistas que vuelven de viaje. También estamos desaconsejando salir del país a todos los turistas que quieran viajar al exterior".

Asimismo, explicó que "todavía no están definidas más medidas" ya que "hoy Ezeiza es la única entrada que tiene el país" porque "las fronteras están cerradas desde el 24 de diciembre" y "el turismo extranjero está cerrado también".

"Sólo se permiten los viajes de argentinos al exterior. Pero queremos que los argentinos entiendan los riesgos de viajar a un país que tiene las nuevas cepas del virus", manifestó.

"Durante el año pasado fuimos aprendiendo a gestionar en pandemia y a gestionar la pandemia. Si somos estrictos con los protocolos hemos visto como las actividades económicas se fueron desarrollando sin mayores problemáticas. Ahora también estamos iniciando con la presencialidad en las aulas: esos son todos logros sociales que hemos logrado", expresó.

Respecto al proceso de vacunación, señaló que "hay una escasez global de vacunas" y que "el Presidente lo detalló claramente el otro día".

"Hay una diferencia muy grande entre los contratos firmados y las vacunas entregadas. Hay muy pocos casos que escapan a esto", dijo u agregó que "tenemos que entender cuál es el contexto".

"El año pasado fue el año de la contención, de entender de qué se trataba la pandemia. Este es el año de la vacunación. Hoy llegan 300 mil dosis del primer componente y 200 mil del segundo", aseguró.

Asimismo, indicó que los cortocircuitos entre Sergio Berni y Sabina Frederic "no tienen implicancias" en la política porque "cuando se corre el humo la coordinación existe", en tanto que aclaró que "hay un acompañamiento al gobierno de la provincia de Buenos Aires".

Por último, se refirió a la conducción de la oposición: "Macri es el jefe político de su fuerza política. El liderazgo de Juntos por el Cambio es claro: es Mauricio Macri. Tiene voces disonantes hacia dentro pero en la presentación de su libro se vio claramente que a ese espacio lo lidera Macri".