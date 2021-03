Cuanto menos jugarán dos listas

Los socios de Newell’s ingresan a la recta final de cara a las elecciones de abril. El próximo viernes vence el plazo para que las agrupaciones oficialicen la presentación de los avales. Muchas juntan firmas, pero por ahora solo dos se anticiparon a cumplimentar el requisito ante la Comisión Electoral: la que lidera Cristian D’Amico, por el oficialismo, y la de Ignacio Astore, el ex médico del club, por la oposición. A partir del sábado se abre la discusión política para formar alianzas dado que las expectativas es que habrá dos listas, quizá tres, pero no más. Esto se debe a que una agrupación oficializada no significa que irá a las urnas con lista propia. La mayoría de las agrupaciones buscarán acuerdos con oficialistas u opositores, o bien se bajarán. De este manera la política del club rompe con la fragmentación que sufrió en 2016, con seis listas que llegaron a los comicios y derivó en el triunfo de Eduardo Bermúdez como presidente a pesar de reunir su candidatura menos de un tercio de los sufragios.

El médico Astore.

Para presentar lista en las elecciones que tendrán lugar en el parque Independencia el 25 de abril se debe, previamente, reunir 386 avales de socios, requisito que se puede cumplimentar, como último día, el viernes ante la Comisión Electoral del club. En esta tarea hay muchas agrupaciones: Movimiento 1974, ADN Leproso, Foro de Participación Leprosa y Unen. Otras, como Movimiento Rojinegro Querido, que representa al oficialismo, y Movimiento Independencia Leprosa, que representa a la oposición, llevaron la documentación anticipadamente la pasada semana.

Lo que comenzará después del viernes son las negociaciones con las otras agrupaciones oficializadas. ADN Leproso y Movimiento 1974 pugnan por lugares preponderantes en la lista que liderará D’Amico. Se lanzaron a juntar avales con el propósito de tener más fuerza en las negociaciones con el actual vicepresidente y no tienen como objetivo principal ir con lista propia a las urnas. Pero el oficialismo tiene muchos problemas para convocar socios con buena imagen y representativos, debido a lo hecho de la gestión en el club en los últimos cinco años. Además, D’Amico estrelló vínculos con el líder de la barra y los violentos también pujan por lugares en la lista de candidatos.

El Foro de Participación Leprosa es una confluencia de agrupaciones que se unieron para señalar su rechazo a que el referente de la oposición, el doctor Astore, considere una alianza con Unen, que liderada el ex secretario Juan José Concina. Concina se lanza como candidato a presidente en oposición a D’Amico, evidencia de las internas que vivió la actual Comisión Directa que aún lidera Eduardo Bermúdez. Pero Astore avanza con su agrupación en encuentros con socios en forma independiente y descartó evaluar un programa de gestión junto a Concina. Esto anticipa un acuerdo con el Frente de Unidad Leprosa y Movimiento Independencia Leprosa. Astore, además, sumará a otros sectores que no se ocuparon por reunir avales porque están identificados con la oposición desde hace tiempo y van a acompañar a Astore, más allá de los cargos que asuman, como, por ejemplo, Federico Ripani, de Pertenencia Leprosa.

El jueves 15 de abril se deberán presentar la lista de candidatos, ocasión donde se conocerán las alianzas y el lugar que tendrán referentes de cada una de las agrupaciones. D’Amico y Astore llegarán a las urnas, sin dudas. Quizás Concina, con Unen, llegue a la meta. Pero es de baja probabilidad un escenario con más candidatos dado que el club atraviesa un polarización clara entre oficialismo y oposición.

En 2016, Newell's tenía más de 30 mil socios habilitados para votar. El actual padrón apenas si supera los 18 mil, lo que anticipa que en los comicios del 25 de abril habrá menos de diez mil socios participando del acto electoral, teniendo en cuenta los porcentajes promedio de concurrencia. El oficialismo apuesta por una baja concurrencia de socios a las urnas, dado que corre con la ventaja de más de mil votos a favor, entre personal, barras y socios vinculados con la gestión. Mientras que la oposición verá crecer sus chances cuanto más socios asistan a las urnas.