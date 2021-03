ARA San Juan: para los familiares de las víctimas, el Consejo de Guerra "se quedó corto" con las sanciones

"Teníamos mayores expectativas con las sanciones del Consejo de Guerra, creemos que se quedaron cortos porque pensábamos que iba a haber más destituidos. Por otro lado, también hay una lectura positiva: todas estas sanciones deberían ser tomadas como prueba y dar impulso al avance de la causa judicial", dijo a Página/12 Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos en el ARA San Juan y abogado querellante en la causa que investiga el hundimiento. Mientras esperan conocer los fundamentos completos de la decisión del Consejo, que se harían públicos a fines de esta semana, los familiares de las víctimas denuncian que la causa penal se estancó luego de que en noviembre pasado la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenara que se debía investigar la posible responsabilidad del ex presidente Mauricio Macri y del ex ministro de Defensa Oscar Aguad, además de la realización de nuevos peritajes.



"Gusto a poco"

Marcelo Srur, ex Almirante y ex jefe de la Armada, y Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada son los dos altos mandos de la fuerza que, para los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, deberían haber recibido una sanción mayor por parte del Consejo de Guerra.

"Se quedaron cortos", aseguró Tagliapietra, padre del submarinista Damián Alejandro Tagliapietra, sobre los que consideró "pocos días" de "arresto riguroso" que recayeron sobre Srur y López Mazzeo, quien además está imputado en la causa penal que tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia, Santa Cruz, a cargo de la jueza Marta Yáñez. "Esperábamos que al menos los tres máximos responsables fueran destituidos", explicó el abogado querellante. Además de Srur y López Mazzeo, se refiere al ex jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, que sí fue removido de la fuerza.

"Creo que cortaron por el más débil, que es Villamide: el que atendió el teléfono esa noche, el que estaba a cargo, el que dio mal las órdenes. Pero no es el único responsable, quienes los mandaron a hacer esa misión cuando el submarino no estaba apto fueron Srur y López Mazzeo", opinó por su parte Claudio Rodríguez, hermano del submarinista Hernán Rodríguez, y agregó que los familiares se quedaron con "gusto a poco" tras recibir la noticia de las sanciones.

"El vaso medio lleno"

"Así y todo, si vemos el vaso medio lleno, hay una lectura positiva porque prácticamente todos los que estaban comprometidos se llevaron sanciones y, aunque no es vinculante, esta resolución será trasladada a la causa penal y debería ser tomada como parte de la prueba", indicó Tagliapietra.

Los familiares recordaron que, en su momento, la jueza Yáñez no tomó en cuenta en la causa los resultados de la investigación realizada por la Comisión Bicameral Investigadora del ARA San Juan del Congreso de la Nación. "En ese momento se hizo la desentendida. Es cierto que el dictamen de la bicameral estuvo más enfocado a las responsabilidades políticas, pero el expediente del Consejo llevó 40 meses de investigación concreta sobre lo sucedido, no se puede pasar por alto en la causa", explicó el abogado.

En total, son cinco los integrantes de la fuerza sancionados por el Consejo de Guerra y ahora las familias esperan conocer los fundamentos de la decisión, que se darían a conocer el viernes de esta semana. "Con la lectura de los fundamentos nos podremos nutrir de más elementos. Aunque lo pedimos, nosotros no pudimos participar del Consejo, desde la presidencia no nos autorizaron, por lo que no sabemos lo que ocurrió ahí adentro y esperamos conocerlo a través de los fundamentos", agregó el querellante.

Causa estancada

En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó que Macri, Aguad y Srur debían ser investigados para determinar sus posibles responsabilidades en el hundimiento. También en esa ocasión, la Cámara había ordenado la realización de nuevos peritajes técnicos a cargo de especialistas "designados de oficio por el Tribunal, por el Ministerio de Defensa, la Armada Argentina y por cada una de las partes".

"Están pendientes esos peritajes. Recién en febrero la jueza mandó un oficio a Cancillería para pedir colaboración a Francia y Estados Unidos, después no se hizo nada más. Nosotros propusimos peritos de parte, planteamos una serie de pericias que creemos se deben hacer, pero no respondió", advirtió Tagliapietra en este sentido.

Los familiares esperan que, además de servir como prueba en la causa, la decisión del Consejo de Guerra se transforme en un nuevo impulso para el avance de las investigaciones. "Si la Armada encontró a una persona culpable, lo destituyó y sancionó a otra, la Justicia tiene que obrar en consecuencia", señaló Rodríguez. Con respecto a la investigación sobre el papel de Macri y Aguad en los hechos, el hermano de uno de los tripulantes fallecidos se mostró desesperanzado: "a este ritmo, si el Consejo solo destituyó a Villamide y la causa no avanza, no sé en qué momento van a llegar a investigar las responsabilidades políticas", concluyó.

Informe: Santiago Brunetto