ARA San Juan: "Macri habló del hundimiento como si estuviera resuelto"

Valeria Carreras, querellante en la causa penal por el hundimiento del submarino ARA San Juan, marcó diferencias entre el presidente Alberto Fernández y su antecesor Mauricio Macri, a la hora de referirse al naufragio que le costó la vida a los 44 tripulantes de la nave.

Recordó que, en su reciente visita a México, Alberto Fernández, dijo que fiscales y jueces de la Argentina “pueden investigar la responsabilidad de un ministro (Oscar Aguad) que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes”.

Luego de recordar que los familiares y las querellas vienen pidiendo lo mismo desde hace más de tres años, se refirió a expresiones del ex presidente Macri sobre el mismo tema. En la presentación de su libro, el ex mandatario habló del tema “como si estuviera resuelto, como si él lo hubiera resuelto”. En un video difundido en la página web Revolución Popular.com, Macri hizo mención “a esa crisis, a esa tragedia” que fue el hundimiento del submarino. Luego señaló, con cierto triunfal, que “de golpe el mundo entero vino a acudir a ayudarnos, sin importar ideologías, distancias geográficas, con equipos que costaban muchísimo dinero”. Dijo que eso pasó porque “nos acercamos al mundo, todo lo opuesto a lo que estamos viviendo hoy”. En ningún momento mencionó que las causas del hundimiento siguen siendo investígadas y que tanto él como su ex ministro de Defensa, tienen que declarar como imputados en la causa que tramita en Caleta Olivia.