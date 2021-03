Se dio a conocer el fixture de la Major League Soccer de Estados Unidos

Atlanta United, el equipo que dirige el técnico argentino Gabriel Heinze, debutará en la edición 2021 de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos, enfrentándose a Orlando City, en abril próximo.



La organización de la competencia sorteó el fixture de la fase regular, y el equipo del estado de Georgia tendrá su estreno el sábado 17 del próximo mes en el Exploria Stadium, de la ciudad de Orlando.



Atlanta United, además de ser conducido por el ex entrenador de Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, es una de las franquicias que mayor cantidad de jugadores argentinos (seis) tiene en sus filas, de cara a la presente temporada.



Santiago Sosa (River Plate), Ezequiel Barco (Independiente), Franco Ibarra (Argentinos Juniors), Marcelino Moreno (Lanús), Alan Franco (Independiente) y Lisandro López (Racing) son los compatriotas que están en la entidad de la ciudad de Atlanta. En Orlando City se desempeña, en tanto, el ex zaguero de Racing Club, Rodrigo Schlegel.



El viernes 16, en uno de los encuentros previstos para la jornada inaugural, San José Earthquakes, dirigido por el técnico bonaerense Matías Almeyda, tendrá su estreno como visitante de Houston Dynamo.



En el conjunto californiano se presentan el arquero Daniel Vega, el marcador de punta Luciano Abecasis y el delantero Andrés Ríos (todos ex River), además del mediocampista Eric Remedi (ex Banfield), y el delantero Cristian Espinoza (ex Huracán).



En el elenco texano, en tanto, se desempeñan el volante Matías Vera (ex Nueva Chicago), el mediapunta Mateo Bajamich (ex Instituto de Córdoba) y el atacante Maximiliano Urruti (ex Newell's).



Ese mismo viernes 16, además, Minnesota United, que cuenta en sus filas con el cordobés Emanuel Reynoso (ex Talleres y Boca Juniors), se medirá con Seattle Sounders.