Hebe de Bonafini: "Nuestros hijos e hijas nos siguen marcando el camino"

Hebe de Bonafini sonríe y hace la V con los dedos, sentada en primera fila de la camioneta que deja a las Madres de la Asociación en la Plaza de Mayo. Con los ojos húmedos, Bonafini dice que hoy sintió el enorme respeto de los compañeros. "Me puedo quedar sin aire pero nunca sin fuerza, la plaza es el bastión de las Madres por más que vengan otros a usarla una vez por año, nosotras la tenemos todos los días en el corazón, esta plaza nos liberó muchas veces, los pueblos tenemos las plazas y la voz", dijo en la transmisión especial por los 45 años del golpe genocida

"Debemos impedir que nuestras clases dominantes logren que los trabajadores no tengamos historia, ni héroes, ni mártires, que siempre debamos empezar cada lucha de nuevo separada de las anteriores, las Madres de Plaza de Mayo llegan hoy hasta aquí cumpliendo ese mandato de Rodolfo Walsh", leyó el periodista Demetrio Iramain, quien condujo la transmisión. En las primeras imágenes pudieron verse partes de la muestra fotográfica "Los caminos del corazón", que habían instalado por la mañana en la Plaza de Mayo.

En los primeros años de la democracia los radicales les decían a las Madres que abandonaran la plaza porque la dictadura ya no estaba y esa movilización era una mala imagen. "Ellas no hicieron caso, como también rechazaron el dinero con el que el menemismo quiso comprarlas para que se fueran a su casa, y dijeron que no a la tregua propuesta por De la Rúa", historió Iramain. "El sistema que quiso comprarlas no las perdona, enhorabuena. El cielo para las Madres está escrito para siempre, es la sociedad sin clases, la justicia sin vueltas, el vino y el pan sólo si se comparten", agregó.



Para este 24 de Marzo, la Asociación Madres de Plaza de Mayo presentó "Memoria Fértil: a 45 años del golpe", un trabajo que recopiló todas las acciones, declaraciones y actividades políticas de repudio a los genocidas realizadas por las Madres entre 1981 y 2020, una pieza virtual compaginada con el archivo histórico de la Asociación, "un archivo que pertenece al pueblo", destacaron. "Casi 44 años de lucha y resistencia para construir la memoria colectiva. Un eco de conciencia, un triunfo de la memoria", dijeron en su presentación.

"Nadie veía nada, había ceguera política y mientras se llevaban, mataban, torturaban y violaban, llenaban los campos de concentración, los desaparecidos no están, decía Videla, el sádico, y ahí salimos a la calle", dijo Hebe de Bonafini en otro tramo grabado de la transmisión. "Y desde hace 45 años no dejamos ni un solo día de hacer lo que les prometimos a nuestros hijos, esa juventud increíble de trabajadores en su mayoría, que peleaban para armar sindicatos en medio de traidores como Rucci o Lorenzo Miguel, los mismos que los gordos de ahora", expresó.

La histórica dirigente de derechos humanos --madre de Jorge Omar, secuestrado y desaparecido el 8 de febrero de 1977 en La Plata, y Raúl Alfredo, a quien le ocurrió lo mismo el 6 de diciembre de ese año en Berazategui-- dijo que pasó varias noches sin dormir pensando cómo se iba a comunicar para este nuevo aniversario del golpe. "Quiero que me escuchen los pibes y pibas, los hijos y también los que vinieron después de ustedes, para contarles cuando Jorge me contó cómo iban a hacer los volantes, que iban a venir varios compañeros, que iban atados a un espiral; cuando me hizo leerlo decía las mismas cosas que pedimos hoy: contra el hambre, contra los traidores de la CGT, contra la falta de trabajo, contra el cierre de universidades", dijo Hebe mirando a cámara en el video que puede verse en el canal de la Asociación en YouTube. "Socializamos la maternidad, nuestros hijos e hijas nos siguen marcando el camino, no importa como se llamen, somos madres de todos y los amamos cada vez más", cerró.