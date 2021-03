Santiago Silva le solicitó a la AFA una habilitación provisoria

El delantero uruguayo Santiago Silva dio en la noche del jueves un paso más en su lucha por volver a jugar al fútbol, al presentarse ante el Tribunal de Disciplina de la AFA y pedir "una habilitación provisoria" que le permita levantar su vigente sanción de dos años por doping, en medio de un tratamiento de fertilidad que llevaba adelante.

El atacante estuvo espontáneamente declarando durante media hora en la sede de la calle Viamonte, explicando su impedimento para trabajar y su intención de poder retirarse en cancha. Para eso debe conseguir el visto bueno del Tribunal de Disciplina, que luego elevaría el caso a la FIFA para su notificación.

El experimentado delantero, de 40 años, había recibido en octubre un duro cachetazo a su carrera deportiva, ya que una resolución judicial dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado la sanción de dos años por doping, que entró en vigor en forma automática.

De esa forma, Silva rescindió su contrato con Argentinos Juniors por el control antidopaje positivo surgido en la Comisión Nacional Antidopaje por altos niveles de testosterona (una hormona sexual masculina que tiene efectos morfológicos, metabólicos y psíquicos) en un partido frente a Newell s por la Copa de la Superliga, el 12 de abril de 2019, cuando jugaba para Gimnasia y Esgrima La Plata.

"No me podés dar dos años por querer tener un hijo, no es que tengo un problema y me drogo", se defendió Silva en ese momento, y añadió: "A mí no me va a ayudar nadie, ellos me dieron la sanción pensando que porque tenía 40 años me iba a retirar. Voy a seguir jugando, me voy a retirar yo y lo voy a hacer cuando me plazca".

La suspensión del "Tanque" generó una gran campaña de apoyo en las redes sociales bajo el hashtag #DejenJugarAlTanque y hasta varios colegas pidieron por su regreso a las canchas. Entre las personalidades destacadas que participaron de la movida para respaldar a Silva se destacan los mensajes de Rolando "Flaco" Schiavi, Juan Carlos Olave y Juan Cruz Komar.