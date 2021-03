Copa Liga Profesional: El puntero Colón visita a Platense

Colón de Santa Fe, puntero de la Zona A, con la duda sobre la presencia de su lesionado goleador y figura Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, visitará este sábado a Platense en uno de los partidos correspondientes a la 7ma. fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro, que se desarrollará desde las 14, contará con el arbitraje de Mauro Vigliano y televisación de Fox Sports.



Colón, que viene de resignar dos puntos de local ante Rosario Central al igualar sin tantos, realiza una notable campaña con cinco triunfos y ese empate, y con apenas un tanto en contra, con la conducción de Eduardo Domínguez.



No obstante, el equipo santafesino quedó eliminado en 16avos. de final en la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors y ahora sufre la posible ausencia de su jugador más desequilibrante, ya que el "Pulga" Rodríguez no solo juega y hacer jugar, sino que es referente del equipo con 5 de los 12 goles "sabaleros".



Rodríguez sufrió una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda en una práctica tras sentir molestias en el cotejo ante los rosarinos. El delantero tucumano está en duda aunque viajará con el equipo, pero el DT Domínguez no desea arriesgarlo porque podría desgarrarse y estar sin acción durante 21 días.



Platense respira aliviado cada vez que recuerda que no hay descensos, por más que los puntos engrosen el promedio en esta Copa, ya que el "Calamar" solo ganó en el debut ante Argentinos Juniors y suma cinco encuentros sin triunfos, con 2 unidades sobre 15 y solo dos tantos a favor.



El equipo de Juan Manuel Llop acaba de ascender y mantiene la base del equipo que jugó en la Primera Nacional. Ya sabe que no es nada sencillo familiarizarse con otro ritmo de juego y acostumbrarse a que en la máxima categoría los errores generalmente cuestan goles y no siempre es así en el ascenso.



Entre las dudas que tiene el DT del "calamar", Stéfano Callegari o Nahuel Iribarren estarán en la zaga; en el mediocampo Franco Baldasarra o Tiago Palacios, y pese a no estar bien de una dolencia muscular el capitán Hernán Lamberti sería titular, y si no llega iría Roberto Bochi. En la ofensiva estará Matías Tissera o Nadir Zeinnedinn.

A continuación, Aldosivi recibirá desde las 16.15 (arbitraje de Facundo Tello, TNT Sports) a Banfield en Mar del Plata, buscando aprovechar el envión anímico que dejó el triunfo como visitante ante San Lorenzo el pasado fin de semana, por lo que repetirá el equipo. El Taladro, por su parte, que viene de ganarle de local a Lanús (2-0) y lleva tres partidos sin perder, no podrá contar con el lateral derecho Emanuel Coronel por lesión, debido a la operación a la que fue sometido por la luxación del hueso semilunar de la muñeca derecha, que sufrió en el partido ante el "Granate".

Argentinos Juniors, que viene de perder ante Racing, necesita recuperarse ante Arsenal, uno de los tres equipos que aún no ganó en la Copa de la Liga Profesional y llega raleado con casos de coronavirus en el plantel: Bruno Báez dio positivo y a él se le sumaron Nicolás Miracco, Gastón Benavídez y Lucas Suárez. El partido se desarrollará desde las 18.30 en el estadio Diego Armando Maradona y será dirigido por Fernando Echenique y televisado por TNT Sports.

En el cierre de la jornada, Rosario Central, con 8 puntos, recibirá Central Córdoba de Santiago del Estero, que suma 11, con el objetivo de alcanzarlo y acercarse al puntero Colón. El partido comenzará a las 21 en el Gigante de Arroyito, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.