Documental sobre Néstor Kirchner

Aquel histórico discurso de asunción como presidente de la Nación que pronunció Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003 aún resuena en la memoria de millones de argentinos. Y en el corazón de tantos que todavía lo añoran. Ese “Vengo a proponerles un sueño” funcionó como un bálsamo, como una esperanza, como una caricia al pueblo que venía de muchos desengaños políticos, represiones varias, juramentos violados, promesas incumplidas y sentimientos traicionados. Tras los documentales de Paula de Luque y de Israel Adrián Caetano, ahora es el abogado y cineasta santafesino Esteban Cadoche, quien abordó parte de la obra del expresidente, la que se inició justamente aquel 25 de mayo de 2003 como presidente de todos los argentinos. El film Néstor, su huella lo narra a través de la palabra de diferentes figuras, incluyendo al actual mandatario Alberto Fernández, y de testimonios de personas que no son públicas. El documental está en etapa de posproducción y se estrenará el 22 de mayo.

El documental cuenta con música de José Luis Castiñeira de Dios y entrevistas a Julia Mengolini, Mayra Arena, Ernesto Larrese, Alejandro Vannelli, Mariana Carbajal, Victoria Montenegro, Itaí Hagman, Juan Manuel Valdés, Claudia Fernández Chaparro, Sixta Medina, Norma Cantos, Patricia Jorge, Pablo Tognetti y Francis Russo, además del testimonio del actual presidente. Néstor, su huella tiene como productor asociado al Grupo Octubre. “El Grupo Octubre nos ayudó con todo el equipamiento y los técnicos (iluminación, sonido y cámaras) para las filmaciones hechas en Ciudad de Buenos Aires”, explica Cadoche. Como es un proyecto autogestivo se invita a la colaboración de la comunidad mediante crowdfunding. De tal modo, se pueden adquirir entradas virtuales de 500 y mil pesos a través de Mercado Pago, y recibir el link de estreno exclusivo el 22 de mayo, que quedará disponible online una semana. “Pedimos que la gente entre a cualquiera de las redes o simplemente al buscador con ‘Néstor, su huella’, y ahí va a tener la posibilidad de adquirir la entrada de forma anticipada. Eso nos va a permitir terminar la edición”, agrega el realizador.

Esteban Cadoche

Docente e historiador, Cadoche había realizado un documental sobre Rodolfo Walsh, entre otros. "Después de ver el documental sobre Walsh -que tenía muchos puntos de contacto con éste de Néstor-, me preguntaba cómo iba a seguir", cuenta Cadoche a Página/12. El director, en plena pandemia, caminando por las calles de las afueras de Santa Fe, se topó con una imagen de la figura de Kirchner. "Tenía que ser una historia tan potente como la que la gente había podido apreciar a través del documental sobre Rodolfo Walsh. Fue creciendo y la idea es contarle a diez millones de chicos de 16 a 30 años que este año votan y no tienen idea o poca idea de quién fue y qué hizo Néstor Kirchner. Me parecía que era un desafío contarlo, no como un panfleto ni como una serie interminable de discursos porque iba a ser imposible de ver para gente joven, y finalmente tampoco les iba a decir mucho. Por supuesto que hay discursos memorables de Néstor como el de la asunción, pero cuarenta minutos de discursos iban a generar un efecto muy indeseado en los jóvenes que no tenían ni el contexto ni la perspectiva", entiende Cadoche.

Por eso recurrió a testimonios. "Pero no sólo de figuras conocidas. Está el testimonio de Alberto Fernández, a quien no buscamos porque es el presidente de la Nación. Lo buscamos porque fue la persona que más cerca estuvo de Néstor durante cuatro años, de 2003 a 2007, más que la familia: la familia lo veía un rato a la mañana y a la noche, y Alberto Fernández lo veía 14 o 15 horas por día. Por eso, buscamos a Alberto Fernández", explica el director. También hay testimonios de gente que tampoco perteneció al kirchnerismo. "Por ejemplo, la periodista Mariana Carbajal, que es un referente del periodismo feminista de los últimos quince años. Señaló cosas muy importantes: de qué manera Néstor Kirchner les cambió la vida a las mujeres. Rescata pocas cosas tremendamente importantes. Por ejemplo, la moratoria previsional que hizo que 1.800.000 mujeres, que no habían aportado nunca porque habían trabajado toda su vida dentro de su casa, pudieran jubilarse", agrega el realizador.

-¿Qué más buscará reflejar el documental?

-Si la dictadura fue una larga noche, lo de Néstor fue recuperar el día, empezar de nuevo del fondo del pozo, reactivar el aparato productivo, sobre todo la industria, crear millones de puestos de trabajo, muchísimos de ellos formales, y poner en ejercicio derechos que se vieron reflejados en la posibilidad de jubilarse más de 2 millones de personas, el matrimonio igualitario que significa simplemente poner en pie de igualdad a las personas, la ampliación de derechos de las mujeres, la unidad de América latina que había sido perdida en la bruma de la historia. Eso es lo que queremos contar.

-¿El documental es sobre la figura pública o tendrá su faceta más íntima también?

-No, no es sobre un período muy acotado: su paso por la gran política nacional. O sea, no está reflejado el Néstor Kirchner gobernador o intendente sino que abarca el período 2003-2007. Y paralelamente a los testimonios de figuras conocidas, nosotros buscamos que nos contara gente del pueblo cómo les había cambiado la vida Néstor Kirchner. Entonces, hay una mujer que cuando era chica vino del Paraguay y estuvo en un colegio de monjas en el Norte argentino y terminó en Provincia de Buenos Aires, donde se casó y tuvo hijos. Estaba a punto de ser arrojada a la calle con los tres hijos por tener impagas algunas cuotas de un crédito hipotecario. Y Néstor Kirchner envió el proyecto de ley el Congreso que suspendía las ejecuciones hipotecarias. No le regaló la casa, pero sí pararon los remates.

-¿Cómo imagina la recepción en general, a qué aspira y cuál es su deseo?

-Mi deseo es que sirva para contarles a los chicos y chicas jóvenes quién fue y qué hizo Néstor Kirchner, en términos no panfletarios. Eso no significa ser neutro. Yo tengo claro que Néstor Kirchner amplió derechos, recompuso la economía argentina y, de alguna manera, pudo cortar el lazo tremendo de dependencia con la deuda externa con la mejor renegociación de la historia. Eso es objetivo. Eso no es pasional. Lo único que yo estoy haciendo es transmitirlo. Pero la idea es no hacer de eso un panfleto que no sirva para nadie, ni para propios ni para extraños. Entonces, hay algo de material de archivo, hay algunos pasajes ficcionados donde el investigador va intentando hilvanar la historia de Néstor y están los testimonios que son muy ricos. La gente habla no sólo con la inteligencia sino con el corazón, que me parece muy importante.

-Al ver tanto material sobre Kirchner para hacer la película, ¿cambió su mirada en algo, se potenciaron sus convicciones?

-Lo que pude hacer es verlo, por un lado, a la distancia, porque lo que perdura es por alguna razón, y por otro lado, lo pude ver con los ojos de los demás. Insisto: no tanto con las figuras públicas sino con la figura de gente que le cambió la vida en forma directa.