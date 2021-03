Alberto Fernández sobre la negociación con el FMI, la deuda impagable y lo que dijo Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández consideró que Mauricio Macri tendría que “pedir perdón” por el endeudamiento del país generado durante su gobierno que “hizo un daño incalculable”, y aseguró que su administración busca “un acuerdo sostenible” con el Fondo Monetario Internacional. En el marco de una entrevista concedida programa Sobredosis de TV, que se emite por C5N, el mandatario también explicó detalladamente que, a diferencia de lo que los medios opositores se empeñan en comunicar, no hay diferencias sustanciales entre lo que viene diciendo sobre cómo negociar con el FMI y lo que plantea la vicepresidenta.

La deuda y el FMI

“Macri debería perdón porque el endeudamiento del país que hubo durante su gobierno causó un daño incalculable. Impresiona que hable de ese modo”, señaló. En ese marco, el mandatario insistió en que el Gobierno nacional busca “un acuerdo sostenible con el FMI para poder aplicar un plan de crecimiento de la economía”.

Fernández dijo que el acuerdo firmado por Macri con el FMI "obliga a la Argentina a pagar el año que viene 18 mil millones de dólares al Fondo y al año siguiente 19 mil millones de dólares". Lo cual es claramente "impagable".



"Me impresiona mucho que Macri no se dé cuenta del desastre que ha hecho", señaló el Presidente, al tiempo que sostuvo que "hay un punto en que no son errores, es convicción, acá no se equivocaron, hicieron lo que querían, lo que ellos creían que había que hacer".

Lo mismo que dice Cristina

Además, volvió a negar diferencias con la vicepresidenta Cristina Kirchner en el tema de la deuda y afirmó: "Lo que Cristina dice, y yo también, (y acá hay otro punto: Cristina habla y se supone que dice todo lo contrario que Alberto y yo no sé dónde está la contradicción) es no podemos pagarle 18 mil millones de dólares el año que viene al Fondo".

"Estamos negociando con el FMI porque, también como Cristina dijo, no es nuestro deseo no pagar, el tema es que la obligación de pagar no se convierta en algo que nos perturba", afirmó el mandatario, quien recordó que nada de esto es novedoso, sino que desde la campaña sostiene que esta vez la deuda "no se pagará con el hambre del pueblo y eso es lo que vamos a hacer".

"El tema es cómo generamos un mecanismo de pago que se extienda lo más posible en el tiempo y que no haga que suframos como sociedad el tener que pagarle al Fondo", redondeó, antes de explayarse sobre los dos tipos de acuerdos que el FMI lleva usualmente adelante. "Están los de corto plazo, que se llaman Stand By, y se devuelven en tres años, que es el que firmó Macri, y los de Facilidades extendidas, que son a diez años. Nosotros buscamos que a partir de la excepcionalidad planteada por la pandemia, se vea de ampliar esos plazos", concluyó en línea por lo expresado por CFK.

También criticó el accionar de la Justicia sobre Cristina Kirchner durante la gestión de Macri y señaló: "Cristina está considerada jefa de una asociación ilícita por haber sido la Presidenta de la República. La verdad es que no tienen idea de lo que es el Derecho. Esto que hicieron repugna al Estado de derecho y alguien tiene que responder".

El 24 de marzo, Juntos por el Cambio y las Abuelas

El presidente afirmó además que Juntos por el Cambio “tiene una actitud negacionista” con respecto a los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, y deploró las críticas que los dirigentes de la oposición hicieron sobre la figura de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.



“Las Abuelas y las Madres nunca pidieron venganza ni tienen rencor. Cuando Macri dice eso ¿piensa que pedir que expliquen el negocio de los parques eólicos es venganza?, ¿que pedir que se investigue que se aumenten los peajes para beneficiar a una empresa propia es venganza?, ¿que analizar cómo se generó tanta deuda es venganza?”, se preguntó el presidente.

Inflación

Fernández estimó que la inflación bajará en abril y pidió “controlar a los pícaros que suben los precios”, al señalar que es algo que debemos hacer entre todos”.

"Los meses de enero, febrero y marzo, son de alta inflación, al igual que el de diciembre. Pero estimamos que en abril el aumento de los precios empiece a bajar”, explicó el Presidente. No obstante, consideró que “por fuera de los supermercados es muy difícil” controlar los acuerdos de precios, y afirmó que “hay que poner en caja a los pícaros para evitar abusos”.



"La inflación es multicausal en Argentina, ya no se puede decir que sea una cuestión de emisión monetaria y gasto público. Cuando suben el precio de los alimentos en el mundo se los suben a los consumidores que terminan pagando precios en dólares cuando los que producen tienen gastos en pesos. Y eso debe corregirse”, remarcó.

El cruce con Lacalle

“Fue poco feliz, poco educado. No tengo por qué soportar que a la Argentina la traten de lastre. Y resulta que el patotero fui yo”, ironizó en relación al entredicho producido con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, durante la cumbre destinada a conmemorar los 30 años del Mercosur. Igualmente minimizó el incidente que, aseguró “no pone en riesgo la unidad” del bloque regional.

"Creo que el presidente uruguayo se destempló. Si alguien perdió la templanza de su discurso fue él. Me parece muy poco gentil para los compañeros de barco decir que está cargando un lastre. Y el lastre somos nosotros, nosotros Argentina, nosotros, Brasil, nosotros Paraguay. Él dice que estar en el Mercosur es cargar un lastre", explicó su respuesta durante la Cumbre.

"Lo que me llama la atención es que digan que el patotero fui yo cuando su discurso fue tan inusualmente agresivo. Bolsonaro habló y fue muy cuidadoso con sus palabras", diferenció. También contó que no se comunicó con Lacalle después del cruce pero lo dio por superado: "fue un incidente y punto".

Pandemia y vacunación

También adelantó que la semana próxima se anunciarán medidas "para maximizar los cuidados y minimizar la circulación" ante el crecimiento de casos de coronavirus pero que "no será volver a un aislamiento estricto".

"Vamos a proponer una serie de medidas en la semana para maximizar los cuidados y minimizar la circulación", indicó, y adelantó que se tratará de "bajar la circulación en general, que la administración pública trabaje a distancia". El Presidente señaló que este domingo mantendrá una reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, para evaluar las medidas que se anunciarán en los próximos días.

Fernández señaló que vienen observando "un crecimiento sostenido, no abrupto, pero sí sostenido" de casos de Covid-19 y que en el Gobierno están "muy preocupados por la cepa de Manaos, porque todo indica que es particularmente virulenta en el contagio y que tiene una mayor letalidad".

"Viene de todos nuestros países vecinos y detectamos casos en Córdoba que pudimos aislarlos", advirtió el mandatario al justificar la necesidad de tomar nuevas medidas, al tiempo que dijo estar "agradecido a los Argentinos que acompañaron" con el cumplimiento de los cuidados sanitarios.

"Mi deber es seguir encontrando vacunas a la mayor velocidad y que las personas de riesgo se vacunen lo antes posible", agregó el Presidente, al tiempo que aclaró: "No anunciamos dosis que no teníamos, contamos los contratos que habíamos firmado".

Fernández señaló que "se esperan un millon de dosis de Sinopharm" para la semana próxima y que se está evaluando "comprar cinco millones más" porque "es una vacuna de muy buena calidad que está dando muy buenos resultados".

Además, destacó que "Rusia está cumpliendo con su compromiso de mandar semanalmente una cantidad de dosis que nos permita vacunar sin parar" y que mientras se mantenga ese ritmo de envío el país podrá "acelerar" la vacunación.