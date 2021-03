Primera victoria legislativa del año: el Gobierno le dio media sanción del Impuesto a las Ganancias

Tras un debate que duró más de 20 horas, plagado de chicanas y reclamos cruzados, la Cámara de Diputados finalmente dio media sanción a la reforma del Impuesto a las Ganancias con una serie de cambios de último momento, como la incorporación en el pago del tributo de las asignaciones a expresidentes y la exención de las horas extras de les recolectores de residuos.

Con 241 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra, el oficialismo tuvo así su primer gran victoria legislativa del año, aprobando el proyecto que eleva el mínimo no imponible a 150 mil pesos. La iniciativa girará ahora al Senado, en donde el martes comenzará a tratarse en la Comisión de Presupuesto y se espera que, la semana que viene, se termine convirtiendo ley.

"Con este proyecto vamos a volver a una situación histórica, en donde solo el 7 por ciento de los trabajadores y trabajadoras registradas quedarían alcanzadas por este impuesto. Un millón 267 mil trabajadores y jubilados que hoy están alcanzados van a dejar de pagarlo", comenzó Carlos Heller durante el inicio del tratamiento, que comenzó recién a las 11 y media de la noche, luego de una previa caliente que se extendió durante más de seis horas por las innumerables cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento. Más allá del amplio consenso con el que fue aprobado el proyecto, no hubo votos en contra y sólo se abstuvieron Facundo Suárez Lastra (UCR), Luciano Laspina (Pro) y Mónica Frade (Coalición Cívica). El debate estuvo marcado por los cruces personales, las chicanas políticas y hasta denuncias de agresión física.

"No tiene sentido entrar en una pelea callejera de un proyecto que vamos a terminar apoyando todos", arrancó el jefe de la bancada de Juntos Por el Cambio, Mario Negri, para, acto seguido, encadenar una crítica tras otra contra el gobierno nacional. Máximo Kirchner fue quien recogió el guante, aprovechando el discurso de cierre para ir contra el ex presidente Mauricio Macri y para recordarle a su espacio político la incumplida promesa de campaña de eximir del pago del impuesto a las Ganancias a todes les trabajadores. "No fue una locura ni un error ni una promesa política. Fue una decisión política que tenía que ver con mentir, con la ayuda de algunos medios de la Capital como propagadores de esa mentira", apuntó el presidente de la bancada del Frente de Todos, y rememoró el triunfo de Cambiemos en el 2015: "El ballotage en el que triunfa Macri se define por 678.774 votos. ¿Cuántos trabajadores que se pudieron haber ilusionado, que creyeron en la palabra de Mauricio Macri con todos los medios de comunicación como patovicas infaltables? En ese momento estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias 1.119.149 trabajadores, el doble de la diferencia que obtiene en el ballotage", enfatizó.

El Frente de Izquierda, los bloques federales y el Movimiento Popular Neuquino también acompañaron la iniciativa. Incluso les tres legisladores que se abstuvieron, en disidencia con la postura oficial del bloque de Juntos Por el Cambio, manifestaron estar de acuerdo con que menos trabajadores paguen Ganancias. "No era necesario votar una mala ley para demostrar interés en resolver un problema", indicó a este diario Suárez Lastra. "Ustedes hacen progresismo al revés, les sacan a los pobres y les dan a los que ganan más", denunció, a su vez, Laspina, durante su discurso. "Queridas familias argentinas de clase media, consumidores, trabajadores y jubilados: ¡Salud! Con un mate, un café con leche o lo que tengan, porque hoy la Cámara de Diputados ha sancionado una ley para la familia", celebró, por otro lado, el diputado mendocino José Luis Ramón.

El broche de oro de esta larga y caldeada sesión fue la acusación que el diputado del Pro, Fernando Iglesias, hizo contra un legislador del Frente de Todos por haberlo empujado: "Acabo de salir, iba al baño, y un diputado del Frente para la Victoria vino, se acercó, me empujó fuertemente y me hizo trastabillar", denunció, identificando luego al supuesto agresor como el diputado neuquino Alberto Vivero. Más allá de este episodio puntual, Iglesias protagonizó gran parte de los cruces durante el debate, llevando a que varios legisladores manifestaran estar "hartos" de él.

Modificaciones

El proyecto de reforma de Ganancias, que eleva el mínimo no imponible a 150 mi pesos, incluyó a último momento una serie de modificaciones que fueron solicitadas por la oposición.

En primer lugar, se decidió que serán incluidos en el gravamen las pensiones que reciben les expresidentes y vicepresidentes de la Nación. A su vez, se resolvió eximir las horas extras del personal de Salud y de los trabajadores de recolección de residuos, y también exonerar el pago de los gastos de herramientas educativas para les hijes del trabajador (esto se suma a la exención de gastos de guardería). También se dispuso eximir del impuesto a las Ganancias los bonos por productividad que cobran les trabajadores, así como los suplementos que cobra el personal militar en actividad por título terciario o realización de actividades arriesgadas.