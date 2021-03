Dura derrota de la Sub-23 ante Japón pensando en los Juegos Olímpicos

La Selección argentina Sub 23 cerró en la mañana del lunes su gira por Asia con una dura derrota por 3-0 frente a Japón, en el segundo amistoso de la serie preparatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán en agosto próximo.

El conjunto albiceleste no jugó bien, careció de intensidad defensiva y de ideas ofensivas, para remontar el tanto de Daichi Hayashi -en la última jugada del primer tiempo- y los dos cabezazos casi similares del capitán Kou Itakura en el complemento. El equipo dirigido por Fernando "Bocha" Batista había ganado el viernes el primer juego, gracias a un cabezazo del delantero Adolfo Gaich (Benevento de Italia), luego de un desborde de Matías "Monito" Vargas.

"No pudimos agarrar mucho el balón, lo tuvo mucho más Japón. El gol en el último minuto del primer tiempo nos desconcentró un poco, nos dejó mal parados para el inicio del segundo", analizó el entrenador argentino, Fernando Batista, tras el encuentro.



"No todos los partidos son iguales. El primero jugamos muy bien y fuimos superiores, hoy lo fue Japón. En cada encuentro uno tiene que mirar a nivel individual y a nivel equipo", indicó Batista. "Cuando uno compite saca cosas buenas y malas que sirven para mejorar como equipo. Esas conclusiones se las diré a mis propios jugadores", añadió el entrenador, que no quiso poner como excusa la ausencia de varias futbolistas importantes, que no fueron cedidos por sus equipos.



"A nosotros nos sirve competir y jugar. Yo no pongo excusas, siempre quiero salir a la cancha y sacar conclusiones para lo que viene, que son los Juegos Olímpicos. Ojalá podamos tener a todos los jugadores que uno desea", completó Batista.



El próximo 21 de abril, en la sede de la FIFA en Zúrich, se realizará el sorteo del torneo Olímpico que se jugará del 21 de julio al 7 de agosto de 2021 y contará con la participación de 16 equipos.

Además de Argentina y Japón, ya están clasificados: España, Francia, Rumania, Alemania, Arabia Saudita, Corea del Sur, Australia, Costa de Marfil, Egipto, Sudáfrica, Brasil y Nueva Zelanda. Este domingo, en tanto, se definieron los últimos dos clasificados, al resolverse el Preolímpico de la Concacaf, donde Honduras venció a Estados Unidos y México a Canadá.

La formación inicial de la Argentina fue con Jeremías Ledesma; Kevin Mac Allister, Nehuén Pérez, Nazareno Colombo, Alexandro Bernabei; Hernán De la Fuente, Santiago Ascacíbar; Santiago Colombatto, Lucas González, Juan Brunetta; y Adolfo Gaich. Luego ingresaron Fernando Valenzuela por Colombatto, Matías Vargas por De La Fuente, Benjamín Rollheiser por Brunetta y Enzo Cabrera por Gaich.