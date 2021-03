Hay 18 personas aisladas por los controles en los aeropuertos

Dos personas que volvieron al país ayer desde Miami dieron positivo de coronavirus. Lo mismo ocurrió con otras tres personas que llegaron de Brasil y fueron detectadas en Aeroparque. Se suman a los 13 casos detectados el fin de semana en los vuelos que llegaron a Ezeiza. La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que a quienes son identificados como casos positivos se les realiza un PCR, al igual que a sus contactos estrechos, y que si se confirma el diagnóstico se quedan en los hoteles hasta que el Malbrán confirme de qué cepa se trata. Podrán permanecer en sus casas si el virus es de la variante original. Sobre el regreso de las personas que están en el exterior, Carignano señaló que irán volviendo en la medida en que sea posible, pero que no habrá vuelos de repatriación. “Quienes se fueron asumieron los riesgos. Hace un año que estamos en pandemia. Hace dos semanas que les estamos pidiendo a la gente que no salga”, afirmó.



La directora Nacional de Migraciones aseguró que hay unos 8 mil argentinos que están en Brasil, adonde fueron de vacaciones, y les pidió que se comuniquen con los consulados y aerolíneas para que el gobierno argentino pueda organizar vuelos de regreso seguro al país.

“Les vamos a mandar un avión, pero los vamos a traer de manera cuidada, para que no generen un riesgo a la sociedad”, dijo sobre los controles establecidos para que no ingresen la cepa de Manaos.

Los argentinos que regresan del exterior al desembarcar tienen que pagarse un hisopado y, si están afectados de covid con cepas que aquí no circulan, como la de Manaos o la británica, quedan aislados en un hotel, a su costo.

Durante la mañana de ayer fueron detectados dos hisopados positivo en un vuelo que llegó desde Miami. “Ahora se les realizará un PCR a él y sus contactos estrechos. En caso de confirmarse el positivo se procederá a aislarlos en los hoteles definidos hasta que el Malbrán confirme de qué cepa se trata”, explicó la funcionaria.

Por la tarde, se identificaron tres casos positivos de personas que llegaron desde San Pablo. La situación más complicada es la de los varados en Brasil. Carignano alertó que no se tomen un colectivo para tratar de ingresar por tierra al país. “Los ingresos terrestres están cortados desde el 25 de diciembre”, recordó.

Sucede que hay empresas que, aprovechándose de la suspensión de los vuelos, están vendiendo pasajes en micro con la promesa de un retorno a la Argentina por tierra. Sin embargo, la titular de Migraciones adelantó que “no hay manera de que un micro de turismo ingrese por un paso fronterizo, porque no podemos montar un laboratorio en cada uno de los 237 pasos fronterizos del país”. Hasta ahora, hay 18 personas aisladas a partir de los controles.

Control de ingreso

En el aeropuerto de Ezeiza los viajeros que llegan pasan desde el sábado por un protocolo: quienes estuvieron en Brasil, México o Chile deben hacerse un hisopado en un laboratorio que fue montado en el lugar. Su costo es de 2500 pesos, y ya hubo protestas de gente que no quería pagarlo.

Sobre el riesgo de traer cepas que aún no circulan localmente, entrando por la vía terrestre, señaló que un turista “que sale por ejemplo de Río de Janeiro llega a Uruguayana después de haber parado en muchos lugares para ir al baño o a comer. Uruguayana está desbordada por la cepa de Manaos, no es recomendable para nadie pasar un minuto ahí, y luego no va a poder pasar a la Argentina. Si los dejáramos cruzar, hasta llegar a Buenos Aires esas personas bajarían en otra serie de lugares por el camino”.

Si bien adelantó que habrá vuelos para traer de Brasil a quienes quedaron varados, Carignano recordó que se trata de personas que viajaron conociendo los riesgos a los que se exponían. “Hace un año que estamos en pandemia. Hace dos semanas que les estamos pidiendo a la gente que no salga, hace una semana el Presidente adelantó que iba a tomar medidas. Que alguien decida correr un riesgo personal es una cosa, pero acá estamos hablando de no poner en riesgo a toda la comunidad”.