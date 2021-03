Prohíben la salida del país a "Pepín" Rodríguez Simón

La magistrada dispuso la medida tras entender que existe "un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente".



La medida había sido solicitada la semana pasada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, apoderados del querellante Carlos Fabián de Sousa, víctima de los supuestos aprietes que se investigan en este expediente, en el que se encuentran imputados otros miembros de la llamada mesa judicial, como el extitular de la AFIP, Alberto Abad.

Rodríguez Simón está citado a prestar declaración indagatoria el próximo 26 de mayo, mientras que la citación de Abad estaba prevista para inicios de marzo y fue postergada para el 28 de abril a las 15.30, según indicaron a la agencia estatal Télam fuentes judiciales.

"Entiendo que no es necesario requerirle (al imputado) la entrega de su pasaporte, sino que con comunicar la restricción a la Dirección Nacional de Migraciones resulta suficiente. En tal sentido, se solicitará a la repartición publica mencionada que remita los movimientos migratorios de Rodríguez Simón entre el 06 de agosto de 2020 a la actualidad", sostuvo Servini en su resolución.

En el texto de 8 páginas, la magistrada reseñó que "durante la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente en nuestro país, Rodríguez Simón habría podido viajar al exterior, más específicamente a la República Oriental del Uruguay, aún con las restricciones que en ese momento estaban vigentes en ambos países, por motivos de trabajo, lo cual demostraría que podría trabajar y tendría arraigo fuera del territorio nacional".

Los antecedentes de la causa

En este expediente "se investigan diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri – o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional", según sostuvo la jueza.

En ese marco, "se comprobó que Rodríguez Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos".

Cabe recordar que el el juez de Casación Eduardo Riggi fue denunciado en su momento ante el Consejo de la Magistratura por la querella de De Sousa, ya que habría intentado retener todo lo posible el expediente para obstaculizar la causa.

La denuncia que dio origen a esta causa fue presentada por de Sousa cuando todavía estaba detenido, al igual que López, cuando el juez Julián Ercolini les adjudicó una maniobra con el impuesto a los combustibles líquidos en relación a su empresa Oil Combustibles, caso que ahora está en juicio. Los empresarios estuvieron dos años privados de su libertad.

Cuando declaró ante la jueza Servini como testigo, Cristóbal López describió los aprietes y diálogos incluso con el propio Macri. "Necesito el canal para ir por Cristina, me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. Hay que meterla presa. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró", fue parte del relato del empresario que describe un encuentro entre ambos el 25 de octubre de 2015, a las 11 de la mañana, antes de las elecciones.

También dijo que Rodríguez Simón, con quien tuvo varios encuentros, en una ocasión le lo presionó por su participación en el negocio del juego en la Ciudad de Buenos Aires. "Lo que venía a decirnos era que Macri había decidido que teníamos que pagar más impuestos o más canon", contó. Y que usaba frases como "ustedes ganaban mucho los últimos años, ahora van a estar sin ganar nada cuatro años".

En otra ocasión, dijo, el mismo “Pepín”, le advirtió: "empezó la guerra". Luego de eso comenzaron a salir notas en La Nación donde "decían que nos embargarían las cuentas porque le debíamos ocho mil millones de pesos a la AFIP". Por esa causa estuvieron detenidos él y su socio.