Schwartzman y una polémica opinión sobre las vacunas contra el coronavirus

Tras meterse en los octavos de final del Masters de Miami por primera vez en su carrera, el porteño Diego Schwartzman, número 9 del ránking mundial del ATP, compartió algunas observaciones sobre la pandemia y la campaña de vacunación que llevan a cabo los Estados a lo largo del planeta, en sintonía con las peligrosas posiciones que manifestó en su momento el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo.



"No es una prioridad para mí (conseguir una vacuna), porque estamos teniendo muchos problemas, ya sabes, para conseguir la vacuna en Argentina. Obviamente estamos aquí en Estados Unidos y Estados Unidos tiene muchas oportunidades con la vacuna para muchas personas, pero no estoy pensando en conseguirla", respondió el "Peque" en conferencia de prensa tras el triunfo de este lunes sobre el francés Adrian Mannarino por 6-1 y 6-4.

"Quiero decir, si tengo la oportunidad en el futuro -continuó Schwartzman-, creo que voy a ayudar a mi familia en el futuro a conseguir una, pero realmente no me encanta la vacuna. No es una tradición en mi familia recibir ninguna vacuna".



Horas después de sus dichos, Schwartzman aclaró a través de su cuenta de Twitter que no fue su intención vertir opiniones antivacunación: "Hola a todos. Quiero aclarar que respondí a Ben Rothenberg (el periodista que hizo las preguntas) en inglés lo cual no es mi especialidad.... Que me voy a vacunar cuando llegue mi turno, que no me daría la vacuna antes que mi familia y la gente que realmente lo necesita. Quizá mi inglés no fue claro".

El porteño, que se medirá este martes desde las 16 ante el estadounidense Sebastian Korda (87º), agregó además en su ida y vuelta con Rothenberg que no retornará a Argentina en el futuro cercano. "Creo que todo el mundo la conseguirá (la vacuna) si tenemos la oportunidad en el futuro, pero todavía no. Argentina, ya sabes, está teniendo dificultades en este momento. Está cerrando de nuevo muchas, muchas cosas. La gente de afuera no puede ir. Es un momento difícil, pero ahora mismo para mí será un largo camino por Europa, con muchos torneos, así que no voy a volver".



En cuanto a si la ATP se había comunicado con los jugadores por alguna campaña de vacunación en el circuito, Schwartzman respondió: "Todavía no. Leí muchas cosas sobre Tokio, que está tratando de vacunar a los deportistas. Obviamente, si los atletas tienen la oportunidad de recibir la vacuna correctamente de manera legal antes de ir a Tokio, tal vez yo lo haga".

Cuestiones lingüísticas aparte, los dichos del porteño fueron en sintonía con los de varios jugadores y jugadoras del circuito, cuando fueron consultados sobre el tema durante el Abierto de Miami. En ese sentido se manifestaron la bielorrusa Aryna Sabalenka (8º del ránking de la WTA) , el ruso Andrey Rublev (8º) y la ucraniana Elina Svitolina (5º), por ejemplo.



Por el contrario, la rumana Simona Halep (3º) ya se vacunó a fines de febrero. Por el momento, en el ambiente del tenis parecen reinar la desinformación y la desconfianza.