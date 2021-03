Del aullido de La Piba Berreta a las videodanzas de Inclan

#DeCatálogo El dúo necochense Cande & Jorge compartió su primer disco, Una parte de la mitad, con ocho canciones que documentan su aventura en motorhome recorriendo y tocando en distintos lugares de Argentina, Perú y Ecuador. También hay lanzamientos de Centrofovar (alias del multiinstrumentista Eduardo Rosende, que editó el EP Entrega mortal), del viajero bonaerense Tuto Petruzzi (33, con clima de monte e incandescente psicodelia), de los marplatenses Mala Espina (Un mundo mejor, su quinto álbum, con punk-rock de aura melódica) y de la multiinstrumentista Kaleema (Útera, con diez canciones de folk electrónico y textura andina, más feat de la performer eslovaca Ivana Mer).

#CualquieraPuedeGooglear Clic festivalero: la cuarta edición del autogestivo Canchera Festival convidará en continuado música, danza, teatro, circo y poesía, durante todo abril en Qué Tren Club Cultural, con shows de Miau Trío, Motochorras, La Tertulia y Montarosa, entre muchxs otrxs. Clic de fan: Fernando Blanco (ex Super Ratones, actual Nube 9) soltó el álbum Di-Versiones (vol.1), con covers en español de clásicos de Queen, Dylan, Beach Boys, The Who o Los Shakers. Clic en serie: sale episodio (semi)final del culebrón dark Riverdale, antes del receso de mitad de temporada, el 31/3 a la medianoche en Warner Channel.

#VideosConCrema Para seguir manijeando Vosqué, su disco prepandemia, Inclan soltó el clip de Ruido, una activa videodanza de espíritu teatral con coreografía de Gustavo Lesgart y cuerpo de bailarinxs y performers. También están online los nuevos videos de Acru (Dharma, patagónica aventura que reivindica la cultura hip hop previa al estallido del freestyle y el trap), de Trueno (Rain II, flasheo samurai con batalla, espada, geisha y ceremonia del té) y del santafesino Lisandro Skar (Hicimos cualquiera, indiepopera semblanza veraniega del paso del tiempo).

#HacelaSimple Nuevas canciones para nuevas playlists. La Piba Berreta, aka Luludot Viento, consolida su camino solista con Loba y Yoyaki, anticipos de su primer disco por fuera de Lxs Rusxs Hijxs de Putx. ¿Andás buscando simples a dos voces? Ahí están el de Mariano Travella en dueto con Sonia Z (el minimalista Fuego animal) o el de Tomi Lago con Joaquín Plada (el fumón Sequía).