Pymes y emprendedores de la Puna, tras los beneficios del litio

Tras conformarse la Mesa del Litio, que nuclea a Jujuy, Salta y Catamarca y en la que los gobernadores se comprometieron a aunar criterios en conjunto para la explotación de ese mineral tan solicitado en el mundo. Los representantes de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la puna (CAPROSEMITP), viajaron a San Fernando del Valle para reunirse con el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, y la ministra de Minería de esa provincia, Fernanda Avila, y presentarles su modelo de gestión para seguir desarrollando y fomentando el sector en las provincias mineras.

Desde CAPROSEMITP, su presidenta, Mariela Luisa Martínez, explicó que el objetivo del encuentro era mantener vínculos con la vecina provincia y la Cámara del sector catamarqueño “que permitan trabajar de manera mancomunada pensando en la región y que no sean otras empresas más grandes y de otras provincias o países las que terminan brindando servicios que nosotros podemos proveer”.

“La idea es trabajar en toda la región y que nos permitan seguir desarrollando más proveedores locales en toda la zona de la Puna catamarqueña, jujeña y salteña”, indicó la presidenta de la Cámara. “No queremos tener un límite provincial, sino que nos brindemos servicios necesarios y ampliemos la gama defendiendo el trabajo local”, añadió.

Subrayó que la idea es ir capacitando a más lugareños en diversificar la oferta y avanzar en las prestaciones turísticas, “queremos transmitir las experiencias que ya tenemos como la de realizar el Carnaval más alto del mundo”, detalló. “Porque el día de mañana si las empresas se van tiene que quedar alguna actividad para explotar, y tenemos que aprovechar y prepararnos para eso”, añadió. La Cámara salteña ya tiene entre sus miembros varios proveedores turísticos de la zona.

Para Martínez, la minería es uno de los motores “que va a sacar adelante a la provincia y la región” en donde vive, en el departamento Los Andes, y a su vez resaltó que la minería “es la única que garantiza que tengamos nuestra gente en blanco y que se paguen los impuestos”.

Sin embargo, reconoció que las únicas que pueden explotar esa actividad son grandes empresas, en su mayoría de capitales multinacionales y que el sector que ella representa no puede ni soñar en inmiscuirse debido a los altos costos de inversión que demanda el rubro, “no tenemos la espalda suficiente”, añadió. Dijo que por eso se tienen que contentar con ofrecer y tercerizar servicios de catering, logística, limpieza y algunas otras prestaciones a quienes extraen, entre otros minerales, el litio.

Con respecto a las políticas de fomento que el Estado provincial y nacional ofrecen a los productores locales, reconoció que no hay en ese sentido medidas para acompañar a las empresas nacionales o para constituir cooperativas mineras como existen en países como Bolivia. Y afirmó que sería muy bueno para seguir desarrollando y diversificando los servicios que prestan, que se ofrezcan líneas de crédito que les permitan invertir en nueva maquinaria, “hay mucha gente que quiere emprender, tiene ganas y capacidades pero falta la espalda económica como por ejemplo para implementar una UTE (Unidad Temporaria de Empresa) que puedan prestar servicios más complejos”.

Subrayó como un pedido de la Cámara que se debe exigir a las mineras políticas sustentables a largo plazo y que fomenten el desarrollo, “por eso apostamos también al turismo, porque si bien el litio es un mineral que tiene larga vida, hay otros minerales que no, y cuando la empresa se vaya no nos tiene que dejar sin nada”.

El modelo boliviano

En suelo boliviano existe una de las mayores reservas de litio del mundo, allí el Estado decidió intervenir en su explotación y no entregarla enteramente en manos de grandes empresas transnacionales, así como lo hizo cuando recuperó los yacimientos gasíferos.

Juan Ramón Quintana Taborga, tres veces ministro de Presidencia del gobierno de Evo Morales dialogó hace unos días con el programa Si quien sabe, que conduce Alejandro Asis por Radio Nacional Salta. Allí, el ex funcionario explicó que el Estado Plurinacional de Bolivia decidió avanzar instalando una planta piloto de investigación e industrialización del “oro blanco”.

Aunque aclaró que el modelo de gestión boliviano es enteramente estatal, reconoció que están en una fase intermedia, “nos hemos movido con mucha cautela y en algunos casos con un espíritu un tanto conservador en donde no tuvimos la audacia para acelerar el proceso de industrialización pero porque no tenemos acceso a la tecnología”, contó. Por esto Bolivia celebró acuerdos internacionales con países como China y Alemania “para fortalecer la estrategia e industrialización del litio”.

Quintana Taborga aseguró que uno de los motivos del golpe contra Evo Morales tuvo mucho que ver con que los grandes capitales concentrados del mundo no podían acceder a controlar los recursos naturales de su país y más específicamente al litio.

“Nuestro modelo de gestión está basado en la nacionalización, y eso fue lo que atacaron, porque es la antítesis de los modelos de libre mercado y tiene que ver con el cuidado y la protección de los recursos naturales”, indicó el ex integrante del gabinete de Morales.

“Bolivia, durante 14 años ha desarrollado un proyecto de autonomía económica que estaba dirigiéndose al desarrollo de su soberanía energética”, agregó. Derrumbó el discurso del libre mercado y la competitividad “que le venden a nuestras sociedades el gran proyecto de modernización en la que asumen que la inversión privada va a desembocar en el desarrollo económico y la prosperidad”, algo que según el ex ministro no ha ocurrido nunca en 200 años de independencia regional. “Eso no existe y lo podemos constatar en nuestros países todos los días”, expresó.

Por último, pidió seguir debatiendo estos temas en el seno de cada país para reflexionar desde los objetivos de los golpes de Estado de los años 60 y 70, “hasta los golpes más modernos y sofisticados que ocurren en el día de hoy, en donde los medios de comunicación son utilizados para ocupar la trinchera golpista, y en la que juegan un rol importantísimo organizaciones sociales y organismos internacionales al servicio de las transnacionales”.